La ciudad de España donde es verano todo el año: con una media de 108 días completamente despejados al año, es una de las ciudades más áridas de Europa

Es en el sureste de Andalucía que encontramos una ciudad donde parece ser verano durante todo el año. Con una temperatura media anual de 19,2ºC y 25 días de precipitaciones, Almería está reconocida como una de las ciudades más áridas tanto de la Europa continental como de la cuenca del Mediterráneo. Esta peculiaridad climática se debe a su ubicación geográfica, zona de transición entre los climas mediterráneo y subtropical, aparte de la presencia de la sierra de Gádor, que actúa como barrera climática. A causa de esto, Almería es una de las zonas más importantes de producción de fruta y verdura de Europa.