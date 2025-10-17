La ciudad de España donde es verano todo el año: con una media de 108 días completamente despejados al año, es una de las ciudades más áridas de Europa
Escenario de incontables películas, fue fundada en el siglo X por Abderramán III.
Debido a su ubicación en la Península Ibérica, Andalucía goza de un clima mediterráneo, que se caracteriza por veranos secos y calurosos o templados, e inviernos suaves y lluviosos, con otoños y primaveras de temperaturas y precipitaciones variables. Aún así, dentro de la misma Andalucía hay una gran diversidad de tipos climáticos, los cuales crean una gran riqueza ambiental y grandes contrastes paisajísticos.
Es en el sureste de Andalucía que encontramos una ciudad donde parece ser verano durante todo el año. Con una temperatura media anual de 19,2ºC y 25 días de precipitaciones, Almería está reconocida como una de las ciudades más áridas tanto de la Europa continental como de la cuenca del Mediterráneo. Esta peculiaridad climática se debe a su ubicación geográfica, zona de transición entre los climas mediterráneo y subtropical, aparte de la presencia de la sierra de Gádor, que actúa como barrera climática. A causa de esto, Almería es una de las zonas más importantes de producción de fruta y verdura de Europa.
Fundada en el año 955 por los árabes, ha sufrido muchas e importantes transformaciones a lo largo de la historia que han terminado con una ciudad que combina a la perfección la belleza del Mediterráneo, la majestuosidad del desierto, y un rico patrimonio histórico y cultural. Además, al no estar tan masificada como Granada o Málaga, hacen que sea una ciudad tranquila llena de tesoros por descubrir.
Declarado Bien de Interés Cultural, el casco antiguo de Almería conforma una zona de altísimo valor histórico, arqueológico, arqueológico y cultural de gran significación; con evidencias como la configuración de las calles o los restos de murallas que corroboran el origen árabe de la ciudad.
La Alcazaba
Construida durante la fundación de la ciudad a mediados del siglo X, es el monumento más importante de la ciudad, y el más visitado. Erigida como fortaleza durante la dominación árabe, fue reformada por los Reyes Católicos, que la dividieron en tres recintos amurallados: el primero era una zona de talleres y viviendas; el segundo era la residencia de los gobernantes, y albergaba jardines y estanques; y el tercero, añadido por los Reyes Católicos, alberga un castillo cristiano.
El monumento alberga también otros edificios, como el palacio Al-Mutasim, la mezquita, la Torre de la Vela, o la Torre del Homenaje. Esta última quizás resulta más familiar, pues fue uno de los escenarios de la temporada 6 de Juego de Tronos.
Con entrada gratuita para todos los ciudadanos de la Unión Europea, está abierto de martes a domingo, así como festivos y lunes víspera de festivos; los demás lunes está cerrado. Para poder hacer la visita guiada al recinto es necesario hacer una reserva previa.
Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación
Después del terremoto de 1522, que destruyó la antigua Mezquita Mayor, en 1525 el obispo Fray Diego Fernández de Villarán fundó la nueva catedral. Mezclando estilos gótico, barroco y neoclásico, y declarada monumento histórico-artístico, tiene una característica que la hace muy especial: es una catedral-fortaleza. Con gruesos muros de sillería y torreones fortificados, el objetivo de la construcción era la protección de la población contra los piratas que solían atacar la costa.
Contrasta con el exterior el elegante interior, con un claustro de estilo neoclásico, diversas capillas, un altar mayor con un retablo barroco, y obras renacentistas construidas por Juan de Orea.
Está abierta todos los días del año, aunque se recomienda confirmar el horario antes de la visita, y la entrada es de 6€ por persona.
Aljibes de Jairán
Estos antiguos depósitos de agua fueron construidos por orden del rey taifa Jairán, y representan uno de los vestigios más claros de la ingeniería hidráulica andalusí, así como una evidencia del conocimiento que los musulmanes tenían sobre la gestión del agua. Actualmente se conservan tres naves intercomunicadas, construidas de ladrillos y con bóvedas de medio cañón, que en su día tenían una capacidad de hasta 630.000 litros, suficiente para abastecer a la ciudad en caso de un asedio.
Están abiertos de viernes a domingo, y su entrada es gratuita.
El Cable Inglés
Conocido también como muelle El Alquife, es un cargadero de mineral construido entre el 1902 y el 1904 por la compañía inglesa The Alquife Mines and Railway Company Limited. En uso hasta el 1970, transportaba el mineral de hierro desde la estación de ferrocarril de las minas de Alquife hasta el puerto.
En 1998 fue declarado Bien de Interés Cultural por ser el mejor ejemplo de la llamada “arquitectura de hierro” de Andalucía. Desde abril de 2023, es también un mirador abierto al público.
Una ciudad de cine
A una media hora en coche de la ciudad se extiende el Desierto de Tabernas, el único desierto semiárido de Europa, con incontables cañones, formaciones rocosas y grandes extensiones de arena. Estos paisajes desoladores han servido de escenario para numerosas películas desde los años 60, algunas de las más conocidas siendo Lawrence de Arabia, Cleopatra, o Indiana Jones y la última cruzada, así como incontables westerns, entre los que destacan sobretodo las películas de Sergio Leone, como El bueno, el feo y el malo, o Hasta que llegó su hora.
La principal atracción del desierto son los antiguos estudios de cine, actualmente transformados en un parque temático llamado MiniHollywood Oasys, donde se conservan los decorados originales de algunas de las películas rodadas. Ideal para visitar en familia, dispone también de espectáculos en vivo, un museo del cine, una pequeña reserva zoológica y un jardín botánico.
Existen rutas que se pueden realizar por libre en coche particular para descubrir el desierto; aunque quizás la mejor manera para descubrir este espectacular paisaje árido es con uno de los tours en 4x4 que se ofrecen.
