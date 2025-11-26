La ciudad de España donde es verano todo el año: tiene más de 300 días de sol, una temperatura media de 22 grados y un centro histórico de postal

Otro de los grandes secretos de Las Palmas es la Casa de Colón, un edificio más que pintoresco por fuera (con toques mudéjares y balcones en voladizo de madera) y que está situado a solo unos metros de la catedral. Dentro, esconde grandes joyas del arte canario y los mejores testimonios de su relación con América, como cartografía e instrumentos de navegación.