La ciudad de España donde es verano todo el año: tiene más de 300 días de sol, una temperatura media de 22 grados y un centro histórico de postal
Esconde un centro histórico con más de 500 años y edificios que te llevan de viaje a otra época.
El sol y playa en España es uno de los grandes atractivos como destino turístico. Pero es que hay un lugar donde, además, está prácticamente garantizado durante casi todos los días del año.
Con más de 4.000 horas de sol al año, ese destino es las Islas Canarias, ese rincón que flota en medio del Atlántico que puede presumir de clima templado y suave incluso en invierno, donde los días son largos y luminosos, como si no quisiera que el verano se acabara nunca.
De las ocho islas que forman el archipiélago (en realidad son más, si se tienen en cuenta islotes y roques, como se llaman a esas elevaciones volcánicas que suceden en medio del paisaje, incluido el mar, como aislados de todo), hay una que se lleva la palma, nunca mejor dicho.
La ciudad con el mejor clima del mundo está en España
Las Canarias presumen de buen clima todo el año, pero Gran Canaria va un paso más allá, porque en esta isla se encuentra la ciudad con el mejor clima del mundo. Una ciudad a la que le ha llevado a ser conocida como la de la eterna primavera.
Se trata de Las Palmas, que disfruta de una temperatura media anual estable, en torno a los 22ºC de media durante todo el año (17ºC en invierno y 25ºC en verano); o lo que es lo mismo, ni mucho frío, ni demasiado calor, y lluvias escasas.
Además, diferentes estudios dicen que en Gran Canaria hay entre 300 y 350 días de sol al año, lo que sitúa a Las Palmas entre las ciudades con más sol de toda Europa, algo que para viajar en invierno, es todo un aliciente.
Qué ver en la ciudad con el mejor clima del mundo
Gran Canaria es una isla de contrastes, de playa y de montaña, de dunas de arena y de mar. Una isla que combina con maestría el paisaje urbano con lo rural y que tiene en Las Palmas una de las ciudades más bonitas del archipiélago.
Es como un secreto muy bien guardado. Con su estética colonial tan reconocible y sus más de 500 años de historia. Porque todo nació en Vegueta, el barrio fundacional de la ciudad, a finales del siglo XV.
El centro histórico todavía guarda el sabor de aquella época, de cuando la ciudad vivía dentro de las murallas (así fue hasta el XIX) y se percibe a cada paso por sus calles estrechas y adoquinadas que tanto recuerdan a Cádiz o incluso Cuba.
Los tres edificios más interesantes del patrimonio canario
Uno de los grandes emblemas es la catedral de Santa Ana, de estilo gótico por dentro, y neoclásico por fuera, como se percibe en su fachada principal, la que da a la plaza de Santa Ana que, para quien lo no sepa, es la primera plaza que se diseñó en España.
Otro de los grandes secretos de Las Palmas es la Casa de Colón, un edificio más que pintoresco por fuera (con toques mudéjares y balcones en voladizo de madera) y que está situado a solo unos metros de la catedral. Dentro, esconde grandes joyas del arte canario y los mejores testimonios de su relación con América, como cartografía e instrumentos de navegación.
Y el Museo Canario, posiblemente el museo más impactante de todas las islas. Fundado a finales del siglo XIX, nació con el propósito de investigar, difundir y conservar el rico patrimonio canario, desde la prehistoria hasta la actualidad.
Eso explica la colección de más de 2.000 cráneos y restos óseos prehistóricos, además de vasijas y utensilios de barro que se exponen en sus once secciones. Es como un gran viaje al pasado de las islas, de las costumbres y hasta de las prácticas funerarias desde los orígenes de Canarias. Menudo viaje.
Síguele la pista
Lo último