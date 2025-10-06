La ciudad de España que la Unesco ha reconocido como Paisaje Cultural por su urbanismo: tiene un palacio impresionante con jardines del siglo XVI

Entre sus límites está la Casa del Labrador, una pequeña casa de campo que mandó construir Carlos IV como Príncipe de Asturias. En 1798 la transformó en un lujoso palacete que es el que ha llegado a la actualidad. El palacio se puede visitar de martes a domingo entre las 10:00 y las 18:00 horas, siendo el último acceso a las 17:00. La tarifa básica es de 9 euros y la reducida de 4. Para visitar la Casa del Labrador hay que pagar 5 euros más. Pero los miércoles y los domingos hay acceso gratuito entre las 15:00 y las 18:00 horas.