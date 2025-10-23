La ciudad de España que ha pasado de estar abandonada a ser 'la nueva Albarracín': del siglo X, con un santuario monumental y hasta un castillo medieval

Se trata de una talla única de madera policromada, fechada a finales del siglo XII, y está considerada como una de las obras cumbre de la imaginería del románico en Navarra. Por si fuera poco valor, está forrada en plata (desde el siglo XIV); se sabe que fue Carlos II de Navarra, el monarca del siglo XIV, quien mandó hacerlo gracias a la devoción y predilección que sentía por la villa. Y eso resume la importancia que este bellísimo lugar ha tenido en la historia, a pesar de la discreción con la que ha llegado hasta nuestros días.