La ciudad en la que mejor se come del mundo está en España: "Es una experiencia inolvidable"
Ideal para todos los aficionados de la buena comida en España, con una oferta gastronómica única en el mundo y productos de la mejor calidad posible.
Uno de los mejores planes para disfrutar cuando viajamos a nuevos lugares es probar la gastronomía típica de la zona. Esto nos permite descubrir nuevos sabores, culturas y, sobre todo, pasar tiempo con disfrutando con la mejor compañía. La comida varía en función del destino, pues no es lo mismo los platos típicos del norte de España que los del sur: el clima, la cultura o las facilidades para obtener según que productos, son solo algunos de los factores que influyen a la hora de establecer la carta de cualquier bar o restaurante.
España es uno de esos países que destaca por tener una de las mejores gastronomías del mundo. Resaltan platos tan variados como la tortilla de patata, la paella, el pulpo a la gallega o cualquier guiso casero tan reconfortante en los meses de invierno. Pero existe una ciudad en nuestro país que es considerada la ciudad donde mejor se come de todo el mundo. Presenta un panorama gastronómico único, perfecto para una ruta gastronómica con la familia o amigos. Cuenta con productos de la mejor calidad posible y asegura una experiencia inolvidable.
La capital de la comida en España
Nos dirigimos al norte de España para hablar de Bilbao, en País Vasco. Bilbao es una de las ciudades que más turistas acoge a lo largo de todo el año, pues condiciones como el clima, el ambiente o la calidad de vida son solo algunos de los muchos motivos de su popularidad. Ofrece numerosos lugares de interés como el Museo Guggenheim, el Casco viejo o la Catedral de Santiago, pero si por algo se caracteriza esta ciudad, y en general todo el país vasco, es por su excelente oferta gastronómica. Con platos típicos de la zona como el Bacalao a la vizcaína, el Queso Idiazábal, las kokotxas o los clásicos pintxos de Bilbao.
Según afirmó el reconocido periódico de The Times sobre la gastronomía de Bilbao: “Desde los elaborados pintxos en las callejuelas del casco antiguo hasta los gastrobares de Bilbao La Vieja, sin olvidar los numerosos restaurantes con estrellas Michelin, la calidad es excepcional".
Dónde comer en Bilbao
ETXANOBE
En Bilbao destacan restaurantes como ETXANOBE, dirigido por Fernando Canales. Este restaurante cuenta con una estrella Michelin. Es un espacio cuidado que transmite elegancia, atención y sobre todo calidad en el producto. Alguna de las elaboraciones más destacadas son el pulpo asado con espuma de patata y pimentón, las zamburiñas o los huevos poché con foie con salsa de trufas.
Ola Martín Berasategui
Este es otro de los centros gastronómicos más populares. Propiedad del reconocido chef Martín Berasategui, galardonado hasta 12 veces con la reconocida estrella Michelin. Este restaurante cuenta con una de esas estrellas y destaca por su menú degustación, en el que encontramos platos tan elaborados como el crujiente de sardina y bombón de queso brie, la quisquilla natural servida con su tartar, tarama, jugo de tomate verde y piparras o las kokotxas de merluza de anzuelo al pilpil.
Gure Toki
Un establecimiento donde el protagonismo va dirigido a los famosos pintxos de Bilbao. Cuenta con una gran cantidad de premios y destacan elaboraciones como la costilla de vaca con algas, el foie fresco con Pedro Ximenez y la vieira con migas al curry.
Es un espacio ideal para disfrutar de nuevos sabores durante tu visita a Bilbao, todo ello acompañado por sus vinos de distintas denominaciones de origen.
