La ciudad en la que mejor se come del mundo está en España: "Es una experiencia inolvidable"

Nos dirigimos al norte de España para hablar de Bilbao, en País Vasco. Bilbao es una de las ciudades que más turistas acoge a lo largo de todo el año, pues condiciones como el clima, el ambiente o la calidad de vida son solo algunos de los muchos motivos de su popularidad. Ofrece numerosos lugares de interés como el Museo Guggenheim, el Casco viejo o la Catedral de Santiago, pero si por algo se caracteriza esta ciudad, y en general todo el país vasco, es por su excelente oferta gastronómica. Con platos típicos de la zona como el Bacalao a la vizcaína, el Queso Idiazábal, las kokotxas o los clásicos pintxos de Bilbao.