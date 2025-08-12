La ciudad en la que mejor se come del mundo está en España: "Es una experiencia inolvidable"

Ideal para todos los aficionados de la buena comida en España, con una oferta gastronómica única en el mundo y productos de la mejor calidad posible.

Esta ciudad promete una experiencia gastronómica única en el mundo.
Esta ciudad promete una experiencia gastronómica única en el mundo. / Istock

Uno de los mejores planes para disfrutar cuando viajamos a nuevos lugares es probar la gastronomía típica de la zona. Esto nos permite descubrir nuevos sabores, culturas y, sobre todo, pasar tiempo con disfrutando con la mejor compañía. La comida varía en función del destino, pues no es lo mismo los platos típicos del norte de España que los del sur: el clima, la cultura o las facilidades para obtener según que productos, son solo algunos de los factores que influyen a la hora de establecer la carta de cualquier bar o restaurante.

Municipio de Lekeitio, en País Vasco

Municipio de Lekeitio, en País Vasco

 / Istock / jon chica parada

España es uno de esos países que destaca por tener una de las mejores gastronomías del mundo. Resaltan platos tan variados como la tortilla de patata, la paella, el pulpo a la gallega o cualquier guiso casero tan reconfortante en los meses de invierno. Pero existe una ciudad en nuestro país que es considerada la ciudad donde mejor se come de todo el mundo. Presenta un panorama gastronómico único, perfecto para una ruta gastronómica con la familia o amigos. Cuenta con productos de la mejor calidad posible y asegura una experiencia inolvidable.

Adriana Fernández

La capital de la comida en España

Nos dirigimos al norte de España para hablar de Bilbao, en País Vasco. Bilbao es una de las ciudades que más turistas acoge a lo largo de todo el año, pues condiciones como el clima, el ambiente o la calidad de vida son solo algunos de los muchos motivos de su popularidad. Ofrece numerosos lugares de interés como el Museo Guggenheim, el Casco viejo o la Catedral de Santiago, pero si por algo se caracteriza esta ciudad, y en general todo el país vasco, es por su excelente oferta gastronómica. Con platos típicos de la zona como el Bacalao a la vizcaína, el Queso Idiazábal, las kokotxas o los clásicos pintxos de Bilbao.

Según afirmó el reconocido periódico de The Times sobre la gastronomía de Bilbao: “Desde los elaborados pintxos en las callejuelas del casco antiguo hasta los gastrobares de Bilbao La Vieja, sin olvidar los numerosos restaurantes con estrellas Michelin, la calidad es excepcional".

Ciudad de Bilbao en País Vasco

Ciudad de Bilbao en País Vasco

 / Istock / todamo

Dónde comer en Bilbao

ETXANOBE

En Bilbao destacan restaurantes como ETXANOBE, dirigido por Fernando Canales. Este restaurante cuenta con una estrella Michelin. Es un espacio cuidado que transmite elegancia, atención y sobre todo calidad en el producto. Alguna de las elaboraciones más destacadas son el pulpo asado con espuma de patata y pimentón, las zamburiñas o los huevos poché con foie con salsa de trufas.

Plato de Zamburiñas

Plato de Zamburiñas

 / Istock / Faustino Carmona Guerrero

Ola Martín Berasategui

Este es otro de los centros gastronómicos más populares. Propiedad del reconocido chef Martín Berasategui, galardonado hasta 12 veces con la reconocida estrella Michelin. Este restaurante cuenta con una de esas estrellas y destaca por su menú degustación, en el que encontramos platos tan elaborados como el crujiente de sardina y bombón de queso brie, la quisquilla natural servida con su tartar, tarama, jugo de tomate verde y piparras o las kokotxas de merluza de anzuelo al pilpil.

Kokotxas de bacalao al pil pil

Kokotxas de bacalao al pil pil

 / Istock / Sima_ha

Gure Toki

Un establecimiento donde el protagonismo va dirigido a los famosos pintxos de Bilbao. Cuenta con una gran cantidad de premios y destacan elaboraciones como la costilla de vaca con algas, el foie fresco con Pedro Ximenez y la vieira con migas al curry.

Noticias relacionadas

Ni el Guggenheim, ni el Casco Viejo: el lugar más bonito y especial de Bilbao es todavía un secreto

Seis pueblos del País Vasco que debes conocer

Los platos de cada región de España que la convierten en la mejor gastronomía del mundo

Pintxos de Bilbao

Pintxos de Bilbao

 / Istock / Chalffy

Es un espacio ideal para disfrutar de nuevos sabores durante tu visita a Bilbao, todo ello acompañado por sus vinos de distintas denominaciones de origen.

Tags _
País Vasco
Bilbao
Gastronomía
Escápate Cerca

Síguele la pista

  • Lo último