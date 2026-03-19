La ciudad de España donde mejor se come según Martín Berasategui, el chef español con 12 estrellas Michelin: "Han sabido mantener su esencia a lo largo del tiempo"
La experiencia y la trayectoria de un chef como Martín Berastegui avalan totalmente sus opiniones sobre otros restaurantes en los que ha estado... ¡Y nunca falla!
En la alta cocina, la excelencia no se improvisa: es el resultado de años de disciplina, intuición afinada y una relación casi obsesiva con el producto. Pocos nombres encarnan esa filosofía con tanta claridad como Martín Berasategui, uno de los chefs más laureados del mundo, con un total de 12 estrellas Michelin repartidas en sus restaurantes. Su trayectoria no solo ha elevado la gastronomía española a nivel internacional, sino que también ha redefinido la forma de entender la tradición culinaria.
Tal y como confesaba para Cadena SER, es "el cocinero del mundo de toda la historia que más estrellas Michelin tiene en un país": tiene 12 en España y 1 en Portugal. En este momento en el que la cocina vive entre la innovación constante y la recuperación de lo esencial, las palabras de Berasategui tienen gran peso. Por eso, cuando señala un destino concreto como referencia, el sector escucha. Concretamente, en la larga ruta hacia Madrid por la A-1, hay una parada discreta que tiene una propuesta contundente: un restaurante de carretera predilecto.
Su elección no responde a modas ni artificios, sino a algo más esencial: el respeto por el producto y la cocina bien entendida. Ese destino es Buitrago del Lozoya, una pequeña localidad al norte de la Comunidad de Madrid que sorprende por su riqueza culinaria. A pesar de su tamaño, este enclave ha sabido construir una identidad gastronómica sólida, basada en producto local y tradición castellana... Algo que se deja saborear en un bar de carretera que alegra el paso de cualquier viajero.
El mejor restaurante de carretera de España según Martín Berasategui
Fundado en 1995 como negocio familiar, el restaurante ha sabido mantener su esencia a lo largo del tiempo. Hoy continúa esa misma filosofía bajo una nueva generación que ha heredado el compromiso con el producto local y el trato cercano. El reconocimiento no ha tardado en llegar: valoraciones destacadas en plataformas internacionales y premios como el Travellers’ Choice consolidan su reputación como uno de los grandes referentes gastronómicos de la zona.
El lugar en cuestión es el Asador Las Murallas, ubicado en el corazón de Buitrago de Lozoya. No es casual que un chef con más de una decena de estrellas Michelin destaque este rincón: la carta es un homenaje a la cocina de siempre, ejecutada con precisión. Platos como el lechazo asado, las sopas castellanas o los huevos fritos con morcilla (algunos de los favoritos de Berasategui) conviven con torreznos crujientes, carnes de la Sierra de Guadarrama y pescados preparados con sencillez.
Entre los postres más solicitados figura el "pan perdido", acompañado de helados artesanos con sabores como yogur de granja o galleta Lotus. Todo ello a precios que rondan entre los 7 y los 16 euros, otro de los motivos por lo que se convierte en una opción atractiva tanto para visitantes ocasionales como para vecinos de la zona.
Otros encantos de esta pequeña villa medieval que ha conquistado el paladar de un estrella Michelín
La experiencia no termina en la mesa. Buitrago de Lozoya ofrece al visitante un viaje al pasado entre murallas de origen musulmán, calles empedradas y monumentos como la Iglesia de Santa María del Castillo, el Castillo de los Mendoza o el Museo Picasso – Colección Eugenio Arias. Así, lo que comienza como una simple parada en carretera acaba convirtiéndose en una jornada inolvidable. Gastronomía, historia y paisaje se dan la mano en un rincón que muy pocos saben valorar con entusiasmo.
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