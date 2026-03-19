La ciudad de España donde mejor se come según Martín Berasategui, el chef español con 12 estrellas Michelin: "Han sabido mantener su esencia a lo largo del tiempo"

Tal y como confesaba para Cadena SER, es "el cocinero del mundo de toda la historia que más estrellas Michelin tiene en un país": tiene 12 en España y 1 en Portugal. En este momento en el que la cocina vive entre la innovación constante y la recuperación de lo esencial, las palabras de Berasategui tienen gran peso. Por eso, cuando señala un destino concreto como referencia, el sector escucha. Concretamente, en la larga ruta hacia Madrid por la A-1, hay una parada discreta que tiene una propuesta contundente: un restaurante de carretera predilecto.