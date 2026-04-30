La mejor ciudad de España para jubilarse en 2026, según medios medios internacionales: “Es una buena opción para jubilados que desean vivir en la ciudad, pero sin los costes de Madrid”

Desde hace ya unos cuantos años, estamos viendo como cada vez son más los jubilados internacionales que optan por retirarse y disfrutar de la última etapa de la vida en tierras españolas. Es un clásico escuchar acerca de los británicos y alemanes que se instalan en Baleares (habiendo llegado hasta el punto de convertirse incluso en chiste), pero no es únicamente en Mallorca donde los jubilados se instalan. De hecho, en los últimos tiempos, Baleares ha prácticamente desaparecido de las listas de los mejores lugares donde retirarse.

Son muchos los ciudadanos extranjeros que optan por España para jubilarse / Istock / Gatsi

Si nos fijamos en estos rankings hechos por medios internacionales, la gran mayoría de ellos están conformados por regiones costeras, tanto del litoral mediterráneo como la costa cántabra o las Islas Canarias. Dentro de estas listas, cada una de las propuestas cumple con unos requisitos determinados, ya sean ambientes más urbanos y cosmopolitas, regiones rurales y de atmósfera relajada, o sitios donde el Sol es un compañero constante.

Adriana Fernández

Ciudad de contrastes

La ciudad que ocupa uno de los puestos más altos de estas listas es la maravillosa València que, con su población de 840 mil habitantes y su ambiente acogedor, ha conseguido convertirse en el destino de mayor preferencia para todos aquellos jubilados internacionales que optan por trasladarse a España. Pero ¿cuáles son los atractivos que ven estos forasteros que hacen que quieran trasladarse a la capital del Turia?

València está considerada una de las mejores ciudades de España para jubilarse / Istock / pawel.gaul

Bien, para empezar, València tiene la ventaja de que es una ciudad de lo más cosmopolita y moderna, pero que tiene unos costes mucho más económicos que otras ciudades como Madrid o Barcelona. Además, sus dimensiones son más reducidas a estas dos otras urbes, con una población que no llega al millón de habitantes, lo que hace que tenga un ambiente mucho más tranquilo. Por último, València tiene el Mediterráneo como telón de fondo, brindado así la oportunidad de que, cuando comienzan a elevarse las temperaturas, relajarse con el sonido de sus olas.

Junto con esto, València ofrece también un casco antiguo con muchísimo encanto, cuyas calles emanan una efervescencia cultural de primer nivel. Perfecto para descubrir a través de un tranquilo paseo, el centro histórico de València esconde los secretos del nacimiento de una de las ciudades más importantes de España; una ciudad que, a lo largo de la historia, ha visto pasar cantidad de culturas y ha ido creciendo para convertirse en una ciudad puntera.

Calles por las que perderse

Lugar en el que disfrutar, sin duda alguna, de una excelente paella, València alberga algunos de los monumentos más interesantes de visitar del país. Fundada como colonia romana a mediados del siglo I a.C., y posteriormente gobernada por visigodos y árabes, en València podemos visitar una de las catedrales más impresionantes del país. Emblema de la ciudad gracias a su famoso campanario conocido como el Miguelete, fue construida entre los siglos XIII y XV, mezclando así los estilos románico, gótico y barroco. Pero si por algo es conocida la catedral es el tesoro que alberga en su interior: el mismísimo Santo Cáliz, que pudo usar Jesús en la Última Cena.

En la Catedral de València se guarda el Santo Cáliz / Istock / VitalyEdush

Otras de las grandes joyas que se encuentran en València son la Lonja de la Seda, uno de los máximos exponentes del gótico civil valenciano y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuyo diseño extremadamente futurista ofrece una de las experiencias más únicas que uno puede vivir en València.

La jubilación es esa etapa de la vida soñada por muchos, a la que mucha gente desea llegar y por fin disfrutar plenamente de la vida. Si estás a punto de jubilarte, y tienes ganas de un cambio de aires y vivir nuevas experiencias, no dudes en decantarte por València, ya verás como no te decepcionará.