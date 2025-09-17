La ciudad de España que es más grande que Londres y Nueva York: es Conjunto Histórico-Artístico y tiene un castillo del siglo X

Pero lo curioso no es eso, lo curioso es que en la Región de Murcia nos encontramos con una localidad cuyo término municipal tiene una superficie total de más de 1.600 km².Durante el período romano la ciudad fue bautizada como Eliocroca, origen de su apodo de la Ciudad del Sol; fue más tarde, con la presencia árabe en la península, recibió el nombre de Lurqa, de donde derivaría su nombre actual. En la actualidad la conocemos como Lorca y en este artículo os vamos a detallar todas sus peculiaridades.