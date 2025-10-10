La ciudad de España que tiene el faro romano en activo más antiguo del mundo: tiene vistas al Atlántico, una leyenda mitológica y un patrimonio de 2.000 años

A lo largo de los siglos, el faro ha sido restaurado en varias ocasiones, pero su estructura romana original sigue siendo visible en el núcleo interior, que ocupa más de dos tercios del edificio actual. En el siglo XVIII se añadió la fachada neoclásica que vemos hoy, obra del ingeniero Eustaquio Giannini. Que un faro romano siga operativo tras veinte siglos no es solo una curiosidad, sino una proeza arquitectónica y simbólica. La Torre de Hércules es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2009, precisamente por esa continuidad histórica y funcional única en el mundo.