La ciudad con la mayor concentración de edificios históricos de España: es un catálogo único de iglesias, mezquitas, sinagogas históricas, murallas medievales, puertas defensivas y alcázares

Durante siglos, la ciudad fue capital espiritual y política. Lo fue en tiempos visigodos y volvió a serlo bajo el reinado de Carlos V, antes de que Madrid le arrebatara ese honor. Paradójicamente, aquel desplazamiento la sumió en un letargo que permitió preservar su fisonomía medieval. La llegada del ferrocarril en el siglo XIX y, más tarde, su designación como capital de Castilla-La Mancha abrieron paso a una nueva etapa de esplendor: sí, estamos hablando de nada más y nada menos que Toledo.