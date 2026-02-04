La ciudad del norte de España que tienes que visitar en 2026: una catedral gótica, un casco histórico rodeado de murallas y uno de los museos de arte más importantes del mundo

El contrapunto a la modernidad del Guggenheim (elevada por las estaciones de metro diseñadas por Norman Foster, el centro cultural de La Alhóndiga o el puente de Calatrava) lo encontrarás en el centro histórico de la ciudad. En su origen, el casco viejo estaba formado por tres calles paralelas, las cuales estaban rodeadas por las murallas; décadas más tarde, éstas se derribaron para poder construir cuatro calles más, las cuales conforman, junto a las tres originales, lo que hoy recibe el nombre de las Siete Calles. Zona peatonal repleta de establecimientos comerciales y de restauración, el monumento más conocido es la Catedral de Santiago, templo de estilo gótico cuya cripta se levanta sobre una antigua ermita.