La ciudad del norte de España que tienes que visitar en 2026: una catedral gótica, un casco histórico rodeado de murallas y uno de los museos de arte más importantes del mundo
Descubrimos una ciudad donde la vanguardia y la tradición se dan la mano.
En norte de la Península Ibérica es una de las zonas geográficas con mayor atractivo de todo el territorio español; marcado por la orografía de la cordillera cantábrica, en la que destaca por encima de todo el Parque Nacional de los Picos de Europa, y su confluencia con la bravura del mar cantábrico, esta región es realmente una de las zonas de mayor belleza que podemos encontrar no solo en el país, sino en todo el continente.
Añadido a esta belleza natural, salpicando el terreno encontramos pueblos y ciudades que han sabido adaptarse perfectamente a esta orografía tan particular. Son localidades donde el entorno no es algo de lo que se quiera rehuir, todo al contrario: el entorno es un añadido más a la increíble belleza que poseen.
Ciudad vanguardista
En el País Vasco, muy cerca de la frontera con Cantabria, la ciudad de Bilbao se despliega a lo largo del río Nervión a su llegada al mar, en un entorno flanqueado por la Montes Vascos. Con una población superior a los 350 mil habitantes, la ciudad fue fundada en el 1300 por el entonces señor de Vizcaya, Don Diego López de Haro V. Así, a lo largo de estos más de 700 años, Bilbao ha ido tomando forma, llegando a convertirse en una de las ciudades modernas del país.
El elemento que más destaca de la ciudad, sin ningún lugar a duda, es el Museo Guggenheim. Diseñado por el ya fallecido Frank O. Gehry e inaugurado en 1997, constituye uno de los mayores ejemplos de la arquitectura del siglo XX y, junto con el resto de museos de la fundación Guggenheim, posee la colección de arte moderno y contemporáneo más relevante del mundo, con obras de figuras como Antoni Tàpies, Richard Serra, o Mark Rothko. En el exterior del museo, custodiando el edificio, se erigen dos esculturas icónicas: Puppy, el gigantesco perro cubierto de flores obra de Jeff Koons, y Maman, la araña de bronce de nueve metros de altura concebida por Louise Bourgeois.
La tradición en vivo
El contrapunto a la modernidad del Guggenheim (elevada por las estaciones de metro diseñadas por Norman Foster, el centro cultural de La Alhóndiga o el puente de Calatrava) lo encontrarás en el centro histórico de la ciudad. En su origen, el casco viejo estaba formado por tres calles paralelas, las cuales estaban rodeadas por las murallas; décadas más tarde, éstas se derribaron para poder construir cuatro calles más, las cuales conforman, junto a las tres originales, lo que hoy recibe el nombre de las Siete Calles. Zona peatonal repleta de establecimientos comerciales y de restauración, el monumento más conocido es la Catedral de Santiago, templo de estilo gótico cuya cripta se levanta sobre una antigua ermita.
Referentes tanto para visitantes como para los vecinos de la ciudad (y ambos en el casco viejo) son el Mercado de la Ribera -edificio de estilo art decó que alberga uno de los mercados cubiertos más grandes de Europa, donde los pescados y mariscos son los grandes protagonistas-, y la Plaza Nueva -un complejo monumental de estilo neoclásico que constituye el centro neurálgico de la vida social de la ciudad, y que cada domingo acoge el mercadillo de coleccionistas, donde podrás comprar libros y discos de segunda mano, monedas y sellos, o todo tipo de artesanía.
La mejor manera para descubrir los secretos que esconde Bilbao es dando un paseo por sus calles. De esta manera, podrás explorar rincones tan bonitos como la Plaza de Unamuno, maravillarte con la imponente fachada del Teatro Arriaga, hacer un poco de shopping por la Gran Vía de Don Diego López de Haro, o simplemente relajarte en alguna de las muchas zonas verdes que salpican la localidad: el parque Doña Casilda Iturrizar, el parque República de Abando o el parque Miribilla.
Excelencia en los fogones
El País Vasco es uno de los lugares del mundo con más estrellas Michelin por persona, algo que, una vez has comido allí, entiendes porqué. Las calles del centro histórico, y sobre todo la Plaza Nueva, están repletas de bares y restaurantes en los que el comensal puede degustar tanto la cocina tradicional de la región como los famosos y exquisitos pintxos. Para los más aficionados a la cocina, aquellos que buscan una experiencia gastronómica única, en Bilbao hay varios restaurantes con estrella Michelin, siendo el Ola Martín Berasategui, donde impera el producto de mercado, el más destacado.
