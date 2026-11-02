La ciudad episcopal ideal para recorrer a pie donde comer "la mejor tarta del mundo": una catedral del siglo XIII, un casco Conjunto Histórico y el Camino del Norte cruzando sus calles

Durante mucho tiempo, hubo siete capitales en el antiguo Reino de Galicia hasta la reforma de 1833: Santiago de Compostela, La Coruña, Betanzos, Lugo, Ourense, Tui y Mondoñedo. Todas ellas guardan un gran interés debido a su historia eclesiástica, literaria y jacobea, pero solo una puede presumir de ser la gran joya de Galicia. Se trata de Mondoñedo, municipio y localidad al norte de la provincia de Lugo, en la comarca de La Mariña Central.

Salida de Mondoñedo por el Camino de Santiago / Istock / Jose Arcos Aguilar

Mondoñedo, que hoy cuenta con poco más de 3.000 habitantes, es un lugar perfecto para recorrer a pie, pues con un paseo se puede conocer prácticamente todo su impresionante patrimonio. Fue durante siglos una de las sedes episcopales más importantes del noroeste peninsular. De aquella tradición todavía conserva edificios como la catedral o basílica de la Asunción, el Seminario Conciliar de Santa Catalina y el Palacio Episcopal.

Adriana Fernández

De la tradición episcopal al casco histórico

La basílica comenzó a construirse en el siglo XIII y, por eso, mezcla varios estilos arquitectónicos: su planta es de transición al gótico, mientras que su fachada destaca por el rosetón gótico y detalles barrocos y renacentistas. Debido a sus proporciones robustas y a que su altura es bastante menor a lo que debería por su rango, se la conoce popularmente como "catedral arrodillada", lo que le otorga un aspecto mucho más distintivo y curioso.

Histórica catedral de piedra de Mondonedo / Istock / Javier Ruiz Herrera

A sus alrededores están el seminario del siglo XVIII con una biblioteca de más de 30.000 volúmenes y el palacio, que se hubo de reconstruir entre los siglos XVII y XVIII debido al gran incendio de 1527. El aspecto actual corresponde a las reformas que acometieron los obispos Riomol y Cuadrillero, que remodelaron los alzados que dan a la plaza y a la histórica Fonte Vella o Fuente Vieja. Erigida en el siglo XVI con el blasón imperial de Carlos V, todavía emana agua de sus grifos.

Calle típica de Mondoñedo / Istock / Juan Miguel Cervera Merlo

Si se sigue paseando por el centro, el viajero se encuentra con el Barrio dos Muíños o de los Molinos, un rincón espectacularmente bello junto al río Valiñadares, caracterizado por su arquitectura popular, antiguos molinos de agua restaurados, canales de piedra y lavaderos tradicionales. Aunque quizá lo más llamativo de Mondoñedo es el legado de Álvaro Cunqueiro, uno de los escritores más universales de la literatura gallega y fantástica del siglo XX.

Una leyenda y una tarta mítica

Se dice que Mondoñedo es un pueblo paseable en sí mismo, por sus calles y su entorno más que agradable, pero porque también por ser una etapa histórica del Camino del Norte hacia Santiago de Compostela. Los peregrinos valoran mucho su paso por este punto, rodeado de parajes de gran valor paisajístico y patrimonial y con mucho peso de la tradición jacobea. Además, muy cerca está el Ponte do Pasatempo, un puente medieval repleto de leyendas.

El Ponte do Pasatempo en Mondoñedo / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Se dice que el mariscal Pedro Pardo de Cela, un noble enfrentado a los Reyes Católicos, fue condenado a muerte en la plaza de Mondoñedo en 1438. Su mujer logró un indulto de la reina en Castilla, pero cuando se dirigía hacia la ciudad, la detuvieron con la excusa de ganar tiempo mientras se llevaba a cabo la decapitación. Cuando llegó, la ejecución ya se había realizado. Por ese "pasatiempo" o demora, el antiguo Puente dos Ruzos pasó a llamarse así.

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Edificios antiguos en la plaza mayor de Mondoñedo / Istock / Jose Miguel Sanchez

Lejos de trágicas leyendas, también se puede disfrutar de la tradición gastronómica gracias a la famosísima Tarta de Mondoñedo, un "dulce barroco", como lo definió Cunqueiro. Sus raíces se remontan a las recetas que se elaboraban en los conventos en el siglo XVIII y consiste en una base de hojaldre crujiente rellena de bizcocho empapado en almíbar, cabello de ángel y almendra molida y cubierta de fruta escarchada. Dicen que es "la mejor tarta del mundo".