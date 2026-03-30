La "ciudad dorada" de España está en la Vía de la Plata: tiene dos catedrales, un casco antiguo Patrimonio de la Humanidad y un palacio gótico con más de 300 conchas
Con propiedades únicas, el material empleado en la mayor parte del Patrimonio Histórico Arquitectónico de la ciudad, la convierten en una auténtica joya de nuestro país.
En esta ciudad, al caer la tarde, cuando el sol roza los tejados y las sombras se alargan, las fachadas empiezan a brillar como si una brasa dorada recorriera cada piedra. Esa metamorfosis lumínica, que tantos viajeros han intentado capturar en palabras y pinceladas, nace de un material único que define la esencia de la ciudad. Por si fuera poco, en 2025, el periódico internacional The Times seleccionaba esta ciudad entre los destinos europeos imprescindibles para visitar.
De sus raíces celtas y romanas surgió una urbe que alcanzó su cumbre en el Renacimiento, cuando su Universidad, una de las instituciones académicas más antiguas del continente, atrajo a estudiantes, sabios y humanistas que marcaron su destino. Además, el casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988, destacando su arquitectura románica, gótica, plateresca y barroca, con la Plaza Mayor, la Universidad y las catedrales como puntos clave... Algunos ya se harán una idea de qué destino hablamos.
Dos catedrales únicas y reconocidas en toda España: nueve siglos de arte
En Salamanca el itinerario revela una cantidad de encantos sin igual en la Península Ibérica. La Plaza Mayor es el punto de partida inevitable. Desde allí, la Rúa Mayor conduce en un suave ascenso hacia la silueta imponente de la Catedral Nueva, que se encuentra junto a la Catedral Vieja. La primera, gótica, renacentista y barroca, nace y crece a partir de la otra. Para acceder a la Vieja hay que cruzarla. Esta es de estilo románico y fue un edificio arquitectónicamente defensivo, vinculado a la repoblación (comenzó a construirse en el primer tercio del siglo XII), a una sociedad en guerra donde el valor más representativo es el del santo guerrero (Raimundo de Borgoña y el Obispo Jerónimo).
Un palacio de 300 conchas: el edificio más emblemático de Salamanca
La Casa de las Conchas es uno de los palacios más populares de Salamanca y una de las mejores muestras de la arquitectura gótica civil española. La hizo construir, en los últimos años del siglo XV y primeros del XVI, Don Rodrigo Arias Maldonado, afín a los Reyes Católicos y caballero de la Orden de Santiago. Las conchas son el principal motivo ornamental de la fachada. Los sótanos de la casa se convirtieron, posteriormente, en un lugar donde los estudiantes de la Universidad pagaban las penas impuestas por el Maestre-Escuela. En la actualidad este espacio acoge una biblioteca pública y sala de exposiciones.
En este edificio, la superficie dorada está hecha de un material extraído desde hace siglos en las canteras del cercano pueblo de Villamayor de la Armuña: la piedra de Villamayor. Este no es un elemento más en la arquitectura salmantina... Formada por granos de cuarzo y un cemento arcilloso rico en óxidos de hierro, ofrece una gama de colores cálidos que va del pajizo al rojizo. La piedra de Villamayor posee además una singular capacidad para absorber y reflejar la luz. Motivo por el que se le conoce a esta ciudad como la 'ciudad dorada'.
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