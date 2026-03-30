La "ciudad dorada" de España está en la Vía de la Plata: tiene dos catedrales, un casco antiguo Patrimonio de la Humanidad y un palacio gótico con más de 300 conchas

En Salamanca el itinerario revela una cantidad de encantos sin igual en la Península Ibérica. La Plaza Mayor es el punto de partida inevitable. Desde allí, la Rúa Mayor conduce en un suave ascenso hacia la silueta imponente de la Catedral Nueva, que se encuentra junto a la Catedral Vieja. La primera, gótica, renacentista y barroca, nace y crece a partir de la otra. Para acceder a la Vieja hay que cruzarla. Esta es de estilo románico y fue un edificio arquitectónicamente defensivo, vinculado a la repoblación (comenzó a construirse en el primer tercio del siglo XII), a una sociedad en guerra donde el valor más representativo es el del santo guerrero (Raimundo de Borgoña y el Obispo Jerónimo).