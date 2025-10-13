La ciudad cuna del Parlamento Europeo está en España: donde la historia se escribió con voz ciudadana y aún resuena entre muros de piedra

León no presume. No lo necesita. Tiene las primeras Cortes con representación popular, un legado medieval que cambió la historia de Europa y un reconocimiento de la UNESCO que lo confirma. Pero su grandeza no está solo en los títulos, sino en su atmósfera; en ese rumor de siglos que acompaña cada paso por el barrio viejo, en el silencio solemne del claustro o en la sensación de que, por un instante, el pasado y el presente se dan la mano.