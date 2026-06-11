La ciudad con cuatro Patrimonios de la Humanidad en un solo casco urbano y perfecta para recorrer a pie: una muralla de 2.500 metros y una catedral construida sobre una mezquita y sobre un templo visigodo

Solo existe una ciudad en el mundo con cuatro bienes declarados Patrimonios de la Humanidad. En el año 2018, la Unesco otorgó este título a la Ciudad Califal de Medina Azahara y encumbró a Córdoba por encima de otras grandes capitales como Madrid, Roma o París. Hacía 34 años que se había incorporado a la lista la Mezquita-Catedral, en 1984, y fue entonces cuando se cerró un largo círculo que, de una manera u otra, había comenzado con la huida de Abd al-Rahman I al contemplar la masacre de su familia durante la Revolución.

Además de la Mezquita, "donde el ojo se pierde en las maravillas", como decía Víctor Hugo, y la antigua ciudad de Medina Azahara, Córdoba cuenta con otros dos patrimonios, todo el casco histórico y el Festival de los Patios. Su historia, su cultura, su gastronomía, su gente, enamoraron cuatro veces a la Unesco y en infinidad de ocasiones a los viajeros. Pasado y presente se entretejen en sus calles, que ofrecen infinidad de posibilidades para disfrutar y conocer uno de los lugares más especiales de España y podría decirse que del mundo entero.

Martín Álvarez

La Mezquita-Catedral, 1984

Este edificio tan ecléctico como bello ante los ojos de cualquiera, es considerada una de las grandes joyas del país, probablemente la más valiosa junto a la Alhambra de Granada. Se levantó en el año 785 sobre los restos de una antigua basílica visigoda, llegando a considerarse el monumento más importante del Occidente islámico. Su estilo arquitectónico va desde el omeya hasta el barroco, pasando por el gótico y el renacentista. En el siglo XIII, tras la Reconquista, se convirtió en catedral cristiana, respetando algunos rincones del templo árabe.

El interio de la Mezquita-Catedral de Córdoba / Istock / SeanPavonePhoto

En sus mejores momentos, llegó a tener un área de más de 23.000 metros cuadrados, y fue la segunda mezquita más grande del mundo, solo por detrás de la Gran Mezquita de La Meca. El Mihrab, que indica la dirección hacia la Meca; el Patio de los Naranjos, desde donde se contempla una postal única de la torre de la catedral; la Puerta del Perdón, la entrada más famosa; o la propia catedral, enclavada en el corazón del edificio, son algunos de sus rincones más icónicos. Pero sus columnas y arcos de herradura conforman la imagen más reconocible.

Parte de la Mezquita-Catedral de Córdoba vista desde uno de los patios / Istock / SCStock

El barrio histórico, 1994

En los alrededores se ubica el casco antiguo que es el reflejo perfecto de la Ciudad de las Tres Culturas. Los romanos asentaron las bases, creando el único puente que dio acceso a la urbe durante siglos. Luego los árabes las perfeccionaron; los judíos crearon su barrio entre estrechas callejuelas; y los cristianos las adaptaron para dar la forma final a lo que hoy conocemos como Córdoba. Es el segundo casco histórico más grande de Europa, pero aun así, es perfecto para recorrer a pie. Incluso sus murallas musulmana y cristiana.

La Calleja de las Flores en el centro histórico de Córdoba / Istock / Orietta Gaspari

El Festival de los Patios, 2012

Los patios cordobeses son una auténtica seña de identidad en la ciudad que fue reconocida hace relativamente poco. Desde hace más de un siglo, los lugareños decoran sus patios con flores que aportan un toque de color a las fachadas encaladas. Se hace durante la primera quincena de mayo, y después presumen de esta maravilla visual dejando abiertas sus puertas. En las mismas fechas, también se celebran festivales de música con cantaores y bailaores de flamenco.

El Festival de los Patios decora las fachadas blancas durante la primera quincena de mayo cada año / Istock / lanasphotos

Medina Azahara, 2018

El lugar más antiguo de Córdoba es también el último en haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad. A solo ocho kilómetros de la ciudad y a los pies de Sierra Morena, hallamos los restos de lo que fue la gran ciudad califal, erigida por la misma dinastía que la Mezquita, los Omeya, como sede del califato. Está dividida en tres zonas, rodeada por una muralla y construida con los materiales más ricos, con mármoles violáceos y rojos, oro y todo tipo de piedras preciosas. Durante la guerra de sucesión, en el siglo XI, fue saqueada.

Las ruinas de la antigua Medina Azahara en Córdoba / Istock / Emily M Wilson

Lo que quedaba de la ciudad cayó en el olvido durante más de un milenio, hasta que se redescubrió en el siglo XX. Puentes, calzadas, sistemas hidráulicos, edificios e incluso elementos decorativos salieron a la luz, permitiendo conocer más a fondo cómo fue la época de máximo esplendor de la civilización islámica occidental de Al-Ándalus. Las tres culturas, árabe, judía y cristiana, se dan cita en Córdoba, junto a los antiguos romanos, visigodos y otras civilizaciones que, juntas y sin saberlo, dieron forma a una de las ciudades más bonitas del mundo.