La ciudad en la que conviven una catedral, una sinagoga y una mezquita en un mismo paseo: se conoce como la Villa de las Tres Culturas y es ejemplo de arte mudéjar y gótico en Europa

Y por último está la Catedral de Toledo, Primada de España. Como se describe desde la institución, "el compendio más completo de la fe, la historia y del arte de una nación, custodia eterna del legado de los más grandes arquitectos, maestros y artistas". Se trata de uno de los ejemplos más bellos del gótico europeo, que alberga obras como El Transparente, el Coro o el Expolio del Greco.