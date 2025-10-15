La ciudad con un conjunto de monumentos mudéjares reconocidos por la UNESCO: torres que parecen bordadas, una catedral que mezcla el cielo y el ladrillo, y el encanto secreto de Teruel

Teruel no vive solo de sus torres. El Mausoleo de los Amantes, con las esculturas de Diego e Isabel (los protagonistas de la leyenda más famosa de Aragón), es una visita obligada. Y es que pasear por Teruel es viajar por siglos de arte. Las sombras del atardecer se proyectan sobre los relieves de las torres y el ladrillo se tiñe de cobre, como si encendiera una última plegaria antes de la noche. Cada rincón invita a mirar hacia arriba, a descubrir en los mosaicos la paciencia de los artesanos que, sin saberlo, dejaron una huella eterna. Y es que, aunque muchos aún no lo sepan, Teruel existe (y deslumbra).