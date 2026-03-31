Lo siento Sevilla, pero la ciudad con las cofradías de Semana Santa más antiguas de España está en en el norte: sus orígenes están documentados en el siglo XV

Si tienes la suerte de visitar Zamora ya sea en estas fechas o en otro momento, debes recorrerla por completo. Es uno de los lugares más infravalorados de España, y es conocida como “la capital del románico” gracias a monumentos como la Catedral de San Salvador y la Iglesia de Santa María Magdalena, construidas en el siglo XII; la Iglesia de Santiago de los Caballeros, del siglo XI; o el Castillo de Zamora, una fortaleza impresionante.