Lo siento Sevilla, pero la ciudad con las cofradías de Semana Santa más antiguas de España está en en el norte: sus orígenes están documentados en el siglo XV
Lleva celebrando la Semana Santa desde el siglo XIII y cuenta con una gastronomía impresionante.
En plenos días de Semana Santa, España se llena de turistas que vienen a ver las procesiones. Esta semana, ciudades como Sevilla se encuentran desbordadas de turistas. Si bien es cierto que es uno de los mejores lugares para verlas, también hay otros igual de impresionantes para disfrutar de estas fechas.
Aunque siempre relacionamos la Semana Santa con Andalucía, hay muchos otros lugares que en estos días llenan sus calles y disfrutan de esta semana a lo grande. En concreto, hay una ciudad en el norte del país perfecta para estas fechas. Además, cuenta con una de las cofradías más antiguas de toda España, remontándose hasta el siglo XII.
Una cofradía muy antigua
Hablamos de Zamora, un lugar en el que durante la Semana Santa sus calles detienen el tiempo. Lleva celebrándola desde el siglo XIII, y actualmente cuenta con varias cofradías como la Cofradía Virgen de la Esperanza, la Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación o la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Sin embargo, hay una que destaca por encima de las demás.
No es porque sea mejor ni peor, sino porque es una de las más antiguas de España. Se trata de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, Disciplina y Penitencia, fundada a finales del siglo XV. En su origen, los cofrades azotaban sus cuerpos para recordar el sufrimiento que tuvo que pasar Jesucristo, pero esto se prohibió en 1768.
Tras haber pasado épocas de más y menos esplendor, actualmente cuenta con aproximadamente 3.000 hermanos y 11 pasos con sus respectivas bandas de música visibles cada Jueves Santo. No obstante, no es la única oportunidad para verlos. Cada 14 de septiembre celebran la festividad de la Exaltación de la Cruz, donde hacen una procesión sencilla.
Una ciudad muy infravalorada
Si tienes la suerte de visitar Zamora ya sea en estas fechas o en otro momento, debes recorrerla por completo. Es uno de los lugares más infravalorados de España, y es conocida como “la capital del románico” gracias a monumentos como la Catedral de San Salvador y la Iglesia de Santa María Magdalena, construidas en el siglo XII; la Iglesia de Santiago de los Caballeros, del siglo XI; o el Castillo de Zamora, una fortaleza impresionante.
Si aparte de disfrutar de la tradición quieres comer bien, Zamora es perfecta para ti. Cuenta con una gastronomía fascinante gracias a platos como el arroz a la zamorana, el bacalao a la tranca, las tencas fritas o las cañas zamoranas. Es una de las joyas más desconocidas de España y debes visitarla al menos una vez en la vida.
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