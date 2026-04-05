Lo siento Barcelona, la ciudad con la catedral más impresionante de España está en Castilla-La Mancha: es conocida como la “ciudad de las tres culturas” y está declarada Patrimonio de la Humanidad

En el interior, déjate maravillar por uno de los elementos más conocidos: el Transparente, una estructura barroca del siglo XVIII que abre un paso de luz en el muro y es toda una obra de arte de Narciso Tomé. Tras un buen rato admirano esta obra (parece casi imposible apartar la vista de ella), recorre el resto de zonas y párate en el coro y el retablo mayor, ambos ligados a la importancia que tuvo la catedral como sede de la Iglesia en España.