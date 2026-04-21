Lo siento Barcelona, la ciudad con la catedral más impresionante de España está en Castilla-La Mancha: es la "joya de las tres culturas", tiene 22 museos y es Patrimonio de la Humanidad

En la zona occidental de Castilla-La Mancha, a escasos kilómetros de los límites con la Comunidad de Madrid, se extiende una de las ciudades de mayor importancia de la historia de España; una ciudad que fue capital del Reino visigodo y que siglos más tardes fue “ciudad imperial”, pues fue la sede principal de la corte de Carlos I.

El casco antiguo de una de las ciudades más importantes de España / Istock / benedek

Conocida también como la “ciudad de las tres culturas” -ya que, durante siglos, convivieron en ella cristianos, judíos y musulmanes-, la ciudad de Toledo es una pieza clave para entender mejor la historia de España. Esto se hace evidente tanto por el ambiente que todavía se respira en las calles empedradas que conforman el casco antiguo, como el hecho que en 1986 fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Adriana Fernández

Un centro histórico muy diverso

Para entrar al casco antiguo de la Toledo la mejor opción es hacerlo a través de alguno de los puentes que cruzan el Tajo a su paso por la ciudad. De origen medieval, y con el paso permitido tan solo a peatones, los puentes de San Martín y Alcántara (este último declarado Monumento Nacional en 1921) ya nos dan una idea de la relevancia que Toledo tuvo durante la Edad Media.

El Puente de San Martín sirve como puerta de entrada al casco antiguo de Toledo / Istock / diegograndi

Una vez cruzado cualquiera de los dos puentes y ya dentro del entramado de calles empedradas que dan forma al casco histórico de la ciudad, entre las cuales se esconden vestigios arqueológicos y arquitectónicos de todas las etapas por las que ha pasado la ciudad. De la época más antigua, de cuando el Imperio Romano gobernaba la ciudad, se conservan los restos de las antiguas termas romanas, datadas del siglo I d.C., y las cuevas de Hércules, que en su día cumplieron las funciones de depósito de agua.

Tres culturas vecinas

Prueba de la convivencia de las culturas cristiana, musulmana y judía durante siglos en la misma ciudad de Toledo son los edificios religiosos que uno puede visitar. El más destacado de ellos, considerada una de las catedrales más impresionantes de España, es la Santa Iglesia Catedral Primada de Santa María, una obra maestra del arte gótico que se remonta hasta el siglo XIII. En su interior, de gran belleza, destacan los lienzos de El Greco, siendo El Expolio la joya de la corona; junto a estos, en la sacristía se exponen obras de Goya, Caravaggio y Tiziano.

La Catedral de Toledo es uno de los monumentos más imponentes de España / Istock / Anna Baranova

Además de la catedral y numerosas iglesias cristianas, en el centro histórico de Toledo se erigen también dos sinagogas y una mezquita de gran importancia. Actualmente sede del Museo Sefardí, la Sinagoga del Tránsito (oficialmente llamada Sinagoga de Samuel ha-Leví) data del siglo XIV y fue construida en un maravilloso estilo mudéjar. Por otro lado, en plena judería, la Sinagoga de Santa María la Blanca data de finales del siglo XII y está considerada el mejor ejemplo del arte almohade en España. Por último, la Mezquita del Cristo de la Luz, datada del año 999, se conserva prácticamente intacta desde su construcción.

Historia y cultura

Monumento importante, situado a pocos metros de la Sinagoga de Santa María la Blanca, el Monasterio de San Juan de los Reyes, edificado para honrar a los Reyes Católicos, es una de las visitas más alucinantes de Toledo. Pieza clave del gótico hispano-flamenco, la perla del monasterio es el claustro, de una belleza solemne. Otro lugar emblemático de Toledo es el Alcázar, fortaleza medieval de estilo renacentista que domina la ciudad desde lo alto de una colina y que actualmente alberga el Museo del Ejército y la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

El idílico claustro del Monasterio de San Juan de los Reyes / Istock / Antonio Lopez Velasco

Repartidos por la ciudad se encuentran cantidad de museos, cada uno con su propia especialidad. Quizás el más destacado e interesante de todos es el Museo del Greco, en el cual se exponen varias obras firmadas por el artista cretense, siendo el conjunto del Apostolado algunas de estas pinturas.