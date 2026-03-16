La ciudad catalana con un Conjunto Arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad: playas de arena dorada, un mirador espectacular y el parque de atracciones más visitado de Europa
Viajar hasta esta ciudad de Cataluña es como adentrarse en el mismo Imperio romano, como si estuvieras en Roma o en Grecia.
Lo que hace siglos era la vida cotidiana, hoy se ha convertido en yacimiento arqueológico digno de estudio y observación. Nos plantamos frente a él esperando ver fantasmas de otras vidas ajenos a nuestra presencia. En Tarragona sucede que, en algunas zonas, es como si la antigua Tarraco todavía siguiera siendo el centro neurálgico de un imperio ya inexistente.
El emperador Adrianose enamoró de Tarraco en el invierno de 122-123 d.C., cuando viajó hasta allí para restaurar el templo de Augusto y descubrió que lo que decía el poeta Floro acerca de la ciudad era completamente cierto. "Si quieres creer a un hombre como yo que he visto tantas cosas, resulta la más agradable de todas las ciudades que pueden escogerse para el descanso", escribió.
Sin embargo, hoy sabemos que los orígenes de Tarraco o Tarragona son muy anteriores al Imperio romano. La arqueología asegura que allí mismo hubo un poblado íbero que se denominaba Kese. Tiempo después, los romanos la convirtieron en un importante centro de operaciones, así como puerto militar y comercial y base para los soldados. Poco a poco, surgió una zona de viviendas en torno al poblado íbero y acabó unida al foro mediante un recinto amurallado.
De cuando Tarragona era Tarraco
La muralla es uno de los elementos romanos que mejor se conservan y más se aprecian de la urbe catalana. De los 3.500 kilómetros que había en un principio, se mantienen en pie 1.100, y hoy podemos asegurar que es la construcción romana más antigua fuera de Italia. La Hispania romana se refleja también en el Acueducto de les Ferreres o Puente del Diablo, que, según la leyenda, construyó el mismísimo diablo en una sola noche en el siglo I d.C.
El teatro, el fórum y el anfiteatro, extramuros y muy cerca de la playa, hablan por sí solos de lo que un día fue Tarraco. También la Villa romana de Centcelles, a seis kilómetros de la ciudad, en Constantí; así como la necrópolis paleocristiana, uno de los cementerios más grandes e importantes del imperio; o la Villa romana dels Munts, el Museo Arqueológico Nacional, el Arco de Barà y la Torre de los Escipiones. Todo ello, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.
Tarragona más allá de su historia romana
Pasear por el casco antiguo de Tarragona se parece mucho a la experiencia de hacerlo por Grecia, descubriendo a cada paso un resquicio de la Antigüedad ante el que pararse y deleitarse. De tiempos posteriores también hay construcciones impresionantes, como la catedral de Santa Tecla, de entre los siglos XII y XIV, en plena transición del románico al gótico. O la Casa Castellarnau, el Teatro Metropol o la Casa Ximenis, ejemplos de modernismo fuera de Barcelona.
La belleza tarraconense se puede apreciar también desde lo alto. Uno de los miradores más espectaculares es el Balcón del Mediterráneo. Para los lugareños es una obligación pasear por la Rambla e ir a 'tocar ferro' (tocar hierro) a este lugar. Desde allí se contemplan unas vistas impresionantes del mar Mediterráneo y la playa del Miracle, de arena fina y dorada y aguas casi cristalinas.
El entretenimiento actual es muy distinto al de la época romana. Hoy se traslada de los circos y anfiteatros a otros lugares como los parques de atracciones. PortAventura no se encuentra en Tarragona, sino en la cercana Salou. Lleva años considerándose de los mejores parques del mundo y uno de los más visitados de Europa. El pasado año 2025 celebró el 30 aniversario del resort y recibieron más de 5,3 millones de visitantes, logrando la segunda mejor marca de su historia.
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