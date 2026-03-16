La ciudad catalana con un Conjunto Arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad: playas de arena dorada, un mirador espectacular y el parque de atracciones más visitado de Europa

El teatro, el fórum y el anfiteatro, extramuros y muy cerca de la playa, hablan por sí solos de lo que un día fue Tarraco. También la Villa romana de Centcelles, a seis kilómetros de la ciudad, en Constantí; así como la necrópolis paleocristiana, uno de los cementerios más grandes e importantes del imperio; o la Villa romana dels Munts, el Museo Arqueológico Nacional, el Arco de Barà y la Torre de los Escipiones. Todo ello, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.