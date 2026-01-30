La ciudad de Castilla y León perfecta para un fin de semana: con uno de los monumentos mejor conservados de España y un alcázar que inspiró a Walt Disney

Sin embargo, el acueducto no es el único monumento de la ciudad capaz de dejarte boquiabierto. Segovia cuenta con otros sitios como la Iglesia de San Esteban, del siglo XII o XIII y declarada Monumento Nacional; la Puerta de San Andrés, una de las puertas de acceso de la muralla medieval; la Catedral de Segovia, una de las obras góticas más impresionantes de España; o el Alcázar, el cual es el hogar de una de las princesas más famosas de Disney.