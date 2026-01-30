La ciudad de Castilla y León perfecta para un fin de semana: con uno de los monumentos mejor conservados de España y un alcázar que inspiró a Walt Disney
Es uno de los lugares más bonitos del país y uno de los mejores destinos para este año.
A la hora de decidir un destino dentro de España, muchas veces nos vamos directamente a lugares costeros típicos como Cádiz, Valencia o A Coruña. Sin embargo, aunque estos sitios son realmente preciosos, los del interior del país no tienen nada que envidiarles. En concreto, hay uno que no debes perderte este año.
Es una ciudad perteneciente a Castilla y León y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es conocida por tener una de las construcciones romanas más impresionantes del mundo y es un paraíso para los amantes de la gastronomía. Además, su alcázar sirvió de inspiración para Walt Disney a la hora de crear uno de los personajes más queridos por todo el mundo.
Una ciudad llena de historia
Hablamos de Segovia, una de las joyas del interior de España. Cuenta con poco más de 50.000 habitantes y es una de las ciudades más históricas del país, siendo una ejemplificación de ello el famoso Acueducto de Segovia, una construcción romana de principios del siglo II que a día de hoy sigue en pie.
Es uno de los monumentos del Imperio Romano mejor conservados de España y fue construido con más de 20.000 bloques de granito. Durante siglos sirvió como medio de transporte para el agua, que iba desde la Sierra de Guadarrama hasta la ciudad. Actualmente, es el monumento más conocido de Segovia y uno de los más importantes e imponentes del país.
El hogar de una princesa de Disney
Sin embargo, el acueducto no es el único monumento de la ciudad capaz de dejarte boquiabierto. Segovia cuenta con otros sitios como la Iglesia de San Esteban, del siglo XII o XIII y declarada Monumento Nacional; la Puerta de San Andrés, una de las puertas de acceso de la muralla medieval; la Catedral de Segovia, una de las obras góticas más impresionantes de España; o el Alcázar, el cual es el hogar de una de las princesas más famosas de Disney.
Según ha reconocido la empresa, el Alcázar de Segovia fue la inspiración para crear el castillo de la primera princesa de la franquicia hace casi 90 años: Blancanieves. Esto no es de extrañar, pues es un lugar que parece sacado de un cuento y una de las construcciones más bonitas del país.
Una gastronomía increíble
Si aparte de ver monumentos y lugares impresionantes quieres disfrutar de una buena comida, Segovia es para ti. En ella podrás comer platos típicos de la zona como el mítico cochinillo de Segovia, el lechazo asado, la sopa castellana o el cochifrito. Es el lugar perfecto para los amantes de la carne y los platos de cuchara.
Si buscas un sitio para hacer una escapada de un fin de semana y disfrutar ya sea con la familia, amigos, pareja o incluso solo, Segovia es el lugar idóneo para ello. Además, en los meses de invierno y primavera está menos masificada, por lo que ahora mismo es uno de los mejores momentos para ir a conocerla y enamorarse de ella.
