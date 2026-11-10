La ciudad castellana que enamoró a Lope de Vega tiene la universidad más antigua de España: la llaman la “escuela de los ingenios”, tiene una catedral del siglo XVI y es perfecta para probar su famoso jamón ibérico de Guijuelo
La cuna dorada que cautivó a Lope de Vega: historia, misterios de leyenda y la mejor gastronomía castellana.
Tras ser condenado y desterrado de Madrid por difamar a la actriz Elena Osorio y a su familia, Lope de Vega encontró refugio en la ciudad de Salamanca, concretamente en la villa ducal de Alba de Tormes. El dramaturgo durante su exilio tuvo un fuerte vínculo con el ambiente nobiliario y universitario de la zona. Una de sus declaraciones más famosas fue sacada de su famosa obra “La limpieza no manchada”, una obra que mencionaba el duro trabajo de las autoridades académicas de la Universidad de Salamanca y el orgullo que sentía, “Salamanca es la escuela y el centro de los mejores ingenios”.
Salamanca es conocida por muchas cosas, la primera por ser Ciudad-Patrimonio de la Humanidad desde 1988, la segunda, por su imponente arquitectura en piedra de Villamayor, conocida también como “La Ciudad Dorada” y por tener una de las universidades más antiguas y mejor conservadas de la península ibérica. Además, por si no lo sabías, Salamanca es uno de los mayores centros mundiales de turismo idiomático para la enseñanza del idioma castellano.
Un paseo a través del tiempo
Salamanca es de esos destinos turísticos que al menos una vez, debes visitar. Pasear por sus calles y visitar sus monumentos te harán volver atrás en el tiempo y te ayudarán a entender un poco más sobre esta joya patrimonial. Es conocida gracias a su Universidad, una de las más antiguas, concretamente del año 1228. Tiene más de 800 años de historia y tiene una gran referencia a nivel global tanto académica como científica.
¿Lo sabías ?
La universidad cuenta con una de las mejores comunidades científicas de primer nivel. Uno de los rankings de Standford más famosos incluye a 46 de sus investigadores entre los más influyentes del mundo .
Si has decidido visitarla conocerás la historia de la famosa rana, una pequeña figura situada en la fachada, se dice que quien la logre encontrar tendrá mucha suerte en sus estudios y grandes logros académicos. Muy cerca, se encuentra la Plaza Mayor, de estilo barroco y construida en el siglo XVIII, convirtiéndose en el corazón de la ciudad y el lugar más emblemático. Algo muy curioso de ella son sus dos catedrales, por un lado, la catedral vieja de origen románico del siglo XII y la catedral antigua, renacentista y del siglo XVI donde se puede ver el curioso relieve de un astronauta.
Otras de sus paradas obligatorias es su célebre Casa de las Conchas, un palacio gótico cuya fachada esta decorada con cerca de 300 conchas de piedra. Hoy en dia, funciona como Biblioteca Pública y es uno de los monumentos de gran interés por todos aquellos turistas que la visitan.
Bocados con sabor a historia
Aparte de visitar Salamanca, no te puedes ir sin visitar sus platos más típicos. Una gastronomía que destaca por sus carnes, embutidos ibéricos y platos tradicionales contundentes. Por excelencia, el jamón ibérico de Guijuelo, es su producto estrella con Denominación de Origen Protegida. Sus patatas meneas, es otro de sus imprescindibles, manchadas con ajo, pimentón y acompañadas de torreznos ibéricos.
Si vas y no sabes en qué restaurante comer, tienes muchos tipos distintos y además, ubicados en lugares excelentes. Entre todos lo que más destacan son: el restaurante Isidro, ubicado en calle del pozo amarillo; el restaurante el Mesón de Gonzalo, donde destaca sus famosos postres y carnes asadas y por último, el restaurante Corte y Cata.
- Pagaron 4,8 millones y hoy es 'el Edimburgo español': el castillo de Santiago Segura (61 años) y José Mota (61) en una villa medieval de Segovia con 350 vecinos
- No hace falta ir a Islandia o Laponia: la ciudad de España donde puedes bañarte gratis en pozas termales junto a un río en pleno invierno
- Parece Laponia, pero está a 20 kilómetros de Madrid: el mayor parque navideño de España abre el 13 de noviembre con pista de hielo, Papá Noel volando y 100.000 metros cuadrados de luces
- Juan del Val (56 años) y Nuria Roca (54) invirtieron el millón del Premio Planeta en una casa de Gredos que ella llama 'mi lugar favorito del mundo': pozas en el Tiétar, pimentón propio y un santuario entre montañas
- Las raíces separadas de Lamine Yamal e Inés García conectan un barrio obrero junto al Mediterráneo y una ciudad de vestigios romanos con la cuna de la cerámica y las orillas del Tajo
- Ni Viena ni Praga: el mercadillo navideño más bonito de España lleva 166 años en la misma plaza y Europa acaba de colarlo entre sus 20 mejores
- Lo siento Hallstatt, pero el pueblo de montaña más bonito de Europa está en España: un castillo del siglo XV, calles de pizarra y el mayor lago glaciar de la Península a 15 minutos
- Rafael (92 años), vecino de Albacete: 'Mi padre, mi hermano, mi abuelo y mi bisabuelo eran alfareros, y mis hijos también lo son. Cada uno en una rueda