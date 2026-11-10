La ciudad castellana que enamoró a Lope de Vega tiene la universidad más antigua de España: la llaman la “escuela de los ingenios”, tiene una catedral del siglo XVI y es perfecta para probar su famoso jamón ibérico de Guijuelo

Tras ser condenado y desterrado de Madrid por difamar a la actriz Elena Osorio y a su familia, Lope de Vega encontró refugio en la ciudad de Salamanca, concretamente en la villa ducal de Alba de Tormes. El dramaturgo durante su exilio tuvo un fuerte vínculo con el ambiente nobiliario y universitario de la zona. Una de sus declaraciones más famosas fue sacada de su famosa obra “La limpieza no manchada”, una obra que mencionaba el duro trabajo de las autoridades académicas de la Universidad de Salamanca y el orgullo que sentía, “Salamanca es la escuela y el centro de los mejores ingenios”.

Adriana Fernández

Salamanca es conocida por muchas cosas, la primera por ser Ciudad-Patrimonio de la Humanidad desde 1988, la segunda, por su imponente arquitectura en piedra de Villamayor, conocida también como “La Ciudad Dorada” y por tener una de las universidades más antiguas y mejor conservadas de la península ibérica. Además, por si no lo sabías, Salamanca es uno de los mayores centros mundiales de turismo idiomático para la enseñanza del idioma castellano.

Salamanca, España casco antiguo / Istock / traveler1116

Un paseo a través del tiempo

Salamanca es de esos destinos turísticos que al menos una vez, debes visitar. Pasear por sus calles y visitar sus monumentos te harán volver atrás en el tiempo y te ayudarán a entender un poco más sobre esta joya patrimonial. Es conocida gracias a su Universidad, una de las más antiguas, concretamente del año 1228. Tiene más de 800 años de historia y tiene una gran referencia a nivel global tanto académica como científica.

¿Lo sabías ? La universidad cuenta con una de las mejores comunidades científicas de primer nivel. Uno de los rankings de Standford más famosos incluye a 46 de sus investigadores entre los más influyentes del mundo .

Si has decidido visitarla conocerás la historia de la famosa rana, una pequeña figura situada en la fachada, se dice que quien la logre encontrar tendrá mucha suerte en sus estudios y grandes logros académicos. Muy cerca, se encuentra la Plaza Mayor, de estilo barroco y construida en el siglo XVIII, convirtiéndose en el corazón de la ciudad y el lugar más emblemático. Algo muy curioso de ella son sus dos catedrales, por un lado, la catedral vieja de origen románico del siglo XII y la catedral antigua, renacentista y del siglo XVI donde se puede ver el curioso relieve de un astronauta.

Famosa rana sobre una calavera / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Otras de sus paradas obligatorias es su célebre Casa de las Conchas, un palacio gótico cuya fachada esta decorada con cerca de 300 conchas de piedra. Hoy en dia, funciona como Biblioteca Pública y es uno de los monumentos de gran interés por todos aquellos turistas que la visitan.

Casa de las Conchas, Salamanca / Istock / Curto

Bocados con sabor a historia

Aparte de visitar Salamanca, no te puedes ir sin visitar sus platos más típicos. Una gastronomía que destaca por sus carnes, embutidos ibéricos y platos tradicionales contundentes. Por excelencia, el jamón ibérico de Guijuelo, es su producto estrella con Denominación de Origen Protegida. Sus patatas meneas, es otro de sus imprescindibles, manchadas con ajo, pimentón y acompañadas de torreznos ibéricos.

Si vas y no sabes en qué restaurante comer, tienes muchos tipos distintos y además, ubicados en lugares excelentes. Entre todos lo que más destacan son: el restaurante Isidro, ubicado en calle del pozo amarillo; el restaurante el Mesón de Gonzalo, donde destaca sus famosos postres y carnes asadas y por último, el restaurante Corte y Cata.