La ciudad de Canarias declarada Patrimonio de la Humanidad por ser Ciudad Histórica: la primera capital de Tenerife que cambió el urbanismo en América
La ciudad canaria que sorprende por ofrecer algo que no estamos acostumbrados en las islas.
Canarias está repleto de lugares maravillosas: playas de ensueño, montañas imponentes y unos atardeceres de película. Pero hoy voy a hablar de otro aspecto canario que ha sido reconocido y que, probablemente, no os lo esperéis. Y es que, en 1999, la UNESCO premió a La Laguna, no por tener una catedral especialmente grandiosa ni por conservar una postal perfecta para turistas.
Lo que reconoció fue algo menos evidente y mucho más importante: su trazado urbano. San Cristóbal de La Laguna fue declarada Patrimonio de la Humanidad porque es una ciudad histórica completa, pensada, ordenada y construida con una lógica que después se exportó al otro lado del Atlántico. Aquí no se viene solo a mirar edificios; se viene a entender cómo se pensaron las ciudades modernas.
La primera capital de Tenerife
San Cristóbal de La Laguna no fue elegida capital por su cercanía al mar ni por razones comerciales. Más bien todo lo contrario. Se fundó a finales del siglo XV en el interior de la isla, lejos de ataques piratas, sobre una antigua laguna, de ahí su nombre, y con una idea clara, la de crear una ciudad estable, administrativa y duradera. Durante siglos fue el centro político, religioso y cultural de Tenerife, hasta que la capitalidad pasó a Santa Cruz en el siglo XIX.
Ese pasado se nota todavía hoy. La Laguna no es una ciudad improvisada ni caótica, sino que todo tiene orden, desde la anchura de las calles hasta la distribución de los edificios públicos.
El trazado que cambió la historia urbana
El gran valor de La Laguna realmente está en su diseño. Es una de las primeras ciudades sin murallas, organizada en cuadrícula, con calles rectas, plazas bien definidas y una jerarquía clara de espacios; algo a lo que no estamos acostumbrados. Ese modelo urbano sirvió de referencia para la fundación de muchas ciudades coloniales en América Latina, como La Habana, Lima o Cartagena de Indias.
Por eso la UNESCO habla de “valor histórico internacional”. No es una frase grandilocuente; La Laguna es un manual de urbanismo hecho ciudad, y además sigue viva, habitada y funcional.
Universidad, conventos y vida cotidiana
¿Su encanto? Sin duda os diría el placer de pasear por el casco histórico y encontrarse con casas señoriales de los siglos XVI al XVIII, muchas de ellas con patios interiores, balcones de madera y fachadas sobrias. Conventos como el de Santa Catalina de Siena, iglesias como la de la Concepción o la propia Catedral de Nuestra Señora de los Remedios forman parte de un conjunto que no se fragmenta. Y es que, en La Laguna no hay monumentos aislados; todo suma y todo tiene su sentido.
La Universidad de La Laguna, fundada en 1792, no es un añadido sin sustancia. Es una de las claves del carácter de la ciudad. Gracias a ella, La Laguna ha sido siempre un lugar de pensamiento, debate y vida intelectual. Hoy sigue marcando el ritmo diario, llenando las calles de estudiantes, librerías, cafeterías y una actividad cultural constante. Eso explica por qué La Laguna es tranquila sin ser aburrida, histórica sin ser rígida.
Una ciudad que se disfruta caminando
Aquí no hace falta coche ni prisas. El casco histórico se recorre a pie y se disfruta mejor sin rumbo fijo.Y es que, mientras paseaas por esta ciudad tinerfeña te replanteas por qué nadie más habla de esto al nombrar Canarias. Quizás es porque La Laguna no compite con nadie ni intenta parecer otra cosa. Su valor está en haber llegado hasta hoy sin desdibujarse, manteniendo su función original y su identidad.
Quizá por eso La Laguna convence a cualquiera... Es una ciudad Patrimonio de la Humanidad que no se comporta como un museo, sino como un lugar real, con vecinos, rutinas y memoria. Y ahí está su mayor mérito; demostrar que conservar la historia no significa congelarla, sino saber convivir con ella.
