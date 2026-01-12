La ciudad de Canarias declarada Patrimonio de la Humanidad por ser Ciudad Histórica: la primera capital de Tenerife que cambió el urbanismo en América

¿Su encanto? Sin duda os diría el placer de pasear por el casco histórico y encontrarse con casas señoriales de los siglos XVI al XVIII, muchas de ellas con patios interiores, balcones de madera y fachadas sobrias. Conventos como el de Santa Catalina de Siena, iglesias como la de la Concepción o la propia Catedral de Nuestra Señora de los Remedios forman parte de un conjunto que no se fragmenta. Y es que, en La Laguna no hay monumentos aislados; todo suma y todo tiene su sentido.