Ni en Atapuerca ni en el norte: la ciudad de Cádiz que esconde el último refugio neandertal tras 40.000 años sellado

Una ciudad de la provincia de Cádiz alberga en su interior el que podría ser el último refugio de los neandertales. Es lo que se ha averiguado tras abrir una cueva que llevaba 40.000 años sellada y que ha obligado a los arqueólogos a replantearse la cronología de la desaparición de los neandertales, pues sus hallazgos hacen prever que estas poblaciones pudieron sobrevivir mucho más tiempo del que se creía.