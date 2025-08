Ni Córdoba, ni Huelva: la ciudad del sur de España donde todavía no ha llegado el turismo tiene playas de infarto, senderos espectaculares y un Conjunto Histórico dentro de un castillo

Está más que claro, Castellar no está junto al mar. Pero si te mueves a unos 40 minutos en coche, te espera Bolonia o Zahara de los Atunes, unos arenales de agua clara y arena tibia que no están en la puerta, pero sí a tiro de piedra. Esto no convierte a Castellar en un destino costero, pero sí en un base estratégica para quienes quieren rendirse al mar con calma y sin ruido.