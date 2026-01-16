La ciudad más bonita de Europa es también la favorita de los mayores de 50 años: sus calles son un museo al aire libre para recorrer a pie

Florencia no tiene que demostrar nada porque ya ganó a la ciudadanía hace muchos años atrás. Y pasan los años y sigue ahí, perfecta desde hace siglos, esperando a que bajes el ritmo. Personalmente, creo que por eso conecta tan bien con quienes ya no viajan para tachar monumentos, sino para entender los lugares. Aquí hay sitio para todo tipo de turismo. ¿Eres organizado? Florencia te va a encantar porque vas a poder disfrutar de su esencia al máximo. ¿Prefieres fluir? Esta ciudad es ideal para ti porque en las calles, mientras caminas, descubrirás joyas únicas que te van a enamorar.