La ciudad más bonita de España celebra en primavera un Patrimonio Inmaterial de la Unesco: tiene un bosque de columnas, una joya califal, y es accesible desde cualquier punto de España
Cuenta con un legado cultural impresionante y durante varios días va a estar cubierta de flores.
Una de las fiestas españolas más primaverales ya está calentando motores. Se celebra en uno de los rincones más bonitos del país que, como cada año, va a llenarse durante varios días de unos colores y tonos muy vivos. Los turistas internacionales ya tienen reservados sus hoteles y vuelos, por lo que aprovecha si estás en España y ve a disfrutar de esta celebración única.
Para ello solo tienes que dirigirte a Andalucía, donde te espera un lugar con un encanto inigualable. Tiene uno de los mayores legados culturales del país y cuenta con un monumento que lo demuestra a la perfección. Está declarado Patrimonio de la Humanidad, y tiene un bosque muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
Una fiesta llena de flores
Hablamos de Córdoba, la ciudad que cada mayo celebra el Festival de los Patios, una fiesta que desde 2012 es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ella, los vecinos llenan sus patios de flores y plantas y los abren para todo el que quiera visitarlos. Además, participan en el Concurso de Patios, un certamen en el que se premian los mejor decorados según diferentes categorías como Arquitectura Antigua o Arquitectura Moderna.
Durante los días que dura la fiesta, también se organizan espectáculos en los patios en los que se cantan y bailan canciones tradicionales cordobesas. Con esta festividad, Córdoba consigue incrementar el sentimiento de comunidad y estrechar las relaciones sociales de sus vecinos mediante el respeto por la naturaleza y la diversión disfrutando de buena música, comida y bebida.
Una herencia impresionante
Aparte de una de las fiestas primaverales por excelencia, Córdoba cuenta con un patrimonio monumental impresionante, siendo su Mezquita-Catedral el más claro ejemplo de la gran herencia cultural que caracteriza a la ciudad. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, el edificio mezcla el arte cristiano con capillas y altares con el islámico, visible en los mosaicos bizantinos de su Mihrab y en rincones como el Patio de los Naranjos.
No obstante, la parte más llamativa del edificio son sus más de 850 columnas. Aunque algunas son de origen romano y visigodo, su disposición en forma de bosque es obra de la arquitectura islámica. Están hechas principalmente de mármol, jaspe y granito, y se apoyan en 365 arcos de herraduras bicolores.
Arte mires donde mires
Aparte de la Mezquita-Catedral, que fue fundada en el siglo VIII por Abderramán I, Córdoba cuenta con otras joyas del arte califal como Medina Azahara, una ciudad palatina medieval construida en el siglo X a las afueras de Córdoba, y el Alcázar Califal, con unos de los baños árabes más impresionantes del país.
Córdoba es una de la mejores ciudades para visitar esta primavera. Tiene buen clima, un patrimonio impresionante, gente encantadora y una de las fiestas más coloridas de España. Además, se puede llegar a ella en tren, autobús, coche y avión, por lo que no tienes excusa. Vivas donde vivas, Córdoba te está esperando.
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