La ciudad con más bares por metro cuadrado de España: dicen que tiene "las raciones más generosas del planeta", es Patrimonio de la Humanidad y tiene uno de los monumentos más famosos del mundo
Entre calles históricas y plazas monumentales, la ciudad mantiene una cultura de bares donde las raciones siguen siendo protagonistas.
El peso histórico de Santiago de Compostela es algo que ya teníamos muy claro desde el primer momento, pero hay algo que se convierte en un gran obstáculo ante cualquier intento de recorrerla de forma ordenada y sin paradas: la cantidad de bares. Solo empieza a caminar por el casco histórico para comprobarlo por ti mismo.
Sales de la plaza del Obradoiro, bordeas la catedral y, entre calles de piedra, soportales y plazas monumentales, empieza el no parar de locales, con barras llenas y raciones que van y vienen constantemente.
Que sí, que puedes seguir ese itinerario que tenías planeado de hace tiempo, pero es pasar por delante de ese bar de la esquina y la ración de pulpo te está llamando. ¿Cómo no vas a pararte?
Caminar entre historia y barras
El recorrido por este ciudad Patrimonio de la Humanidad suele empezar en la plaza del Obradoiro, donde se encuentra el monumento más reconocible: la Catedral de Santiago de Compostela. Más allá de su valor religioso y de ser la meta con la que llevan soñando días (o semanas) los peregrinos, la catedral es el eje que organiza todo el casco histórico.
Desde ahí, solo tienes que empezar a perderte por las calles que salen en distintas direcciones y dejarte sorprender por lo que vaya apareciendo, ya sea otro monumento o una terraza al sol.
Zonas como la Rúa do Franco o la Rúa da Raíña concentran buena parte de esos locales, así que no es necesario planificar dónde entrar, sino que lo mejor es decidir sobre la marcha.
Qué pedir en Santiago: raciones que marcan la diferencia
Hablar de comida en Santiago de Compostela no es hablar de platos sofisticados, sino de producto de calidad y, sobrer todo, cantidad. Las raciones suelen ser generosas en comparación con otras ciudades, y eso es algo que forma parte de la cultura gastronómica gallega.
Entre lo más habitual están los clásicos, como pulpo a feira, empanada gallega, tortilla, calamares o pimientos de Padrón. Los podrás encontrar prácticamente en todas las barras del centro.
Más allá de las calles principales
A medida que uno se aleja de las calles más transitadas, la ciudad cambia ligeramente. El ritmo baja, pero el estilo de piedra, soportales y bares se mantiene. Pásate por plazas como la de Platerías o la de Quintana, que son algo más pausadas y abiertas dentro del recorrido.
Además, en estas zonas no todo gira en torno al turismo y se nota en el ambiente porque la mezcla entre visitantes y vida local es más evidente.
Si hay algo que no puedes dejar de visitar es el Mercado de Abastos, uno de los mejores del norte de España. El complejo se organiza en varias naves dispuestas como pequeñas calles interiores y ronda los 4.000 metros cuadrados. Dentro, tiene en torno a 120 puestos y sigue siendo uno de los principales centros de abastecimiento de producto fresco de la ciudad, además de punto de referencia para buena parte de la hostelería compostelana.
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