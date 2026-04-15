La ciudad a orillas del Atlántico que enamoró a Jules Verne: tiene un centro histórico lleno de encanto y está coronada por las ruinas de una fortaleza del siglo XVII

La costa de Galicia es una de las más espectaculares que podemos encontrar en la península ibérica, y me atrevería a decir que en todo el continente europeo. Bañada por las aguas del Atlántico, que con su fuerza han ido erosionando el litoral hasta darle este aspecto salvaje y mágico, a lo largo de la costa se extienden playas y poblaciones de una belleza espectacular.

El litoral gallego es uno de los más espectaculares que hay / Istock / Parshina Olga

Una de estas ciudades es Vigo, con una esencia y personalidad tan únicas que dan ganas de quedarse a vivir allí. Situada a menos de 40 kilómetros de la frontera con Portugal, y con una población que no llega a los 300 mil habitantes, Vigo se presenta como una alternativa ideal para una escapada de primavera, cuando las temperaturas son ya más suaves y pasear a orillas del Atlántico y la Ría de Vigo se hace más agradable.

Adriana Fernández

Un paseo por la ciudad

Célebre por sus novelas de aventuras, las cuales tuvieron una importante influencia en el género de la ciencia ficción, Jules Verne visitó la ciudad de Vigo en dos ocasiones -en 1878 y en 1884-, ambas veces impulsado por un profundo interés en la ensenada de San Simón, donde en 1702 tuvo lugar la Batalla de Rande y la cual terminó incluyendo en su novela Veinte mil leguas de viaje submarino. En honor a tan destacada figura, en el puerto encontramos un monumento de Julio Verne. A continuación, te propongo una lista de varios lugares de Vigo para descubrir; quién sabe, a lo mejor te inspiran igual que inspiraron a Verne.

El centro histórico de Vigo / Istock / Miguel Perfectti

Casco Vello

De aires marineros, este conjunto de calles empedradas peatonales es ideal para pasear de manera relajada a la vez que vas descubriendo la ciudad. Con importantes edificios (como el antiguo edificio del ayuntamiento en la Praza da Constitución), y una muy buena zona de tapeo, el Casco Vello es conocido sobre todo por el mercado de A Pedra, donde es prácticamente obligatorio degustar sus excelentes ostras.

Monte de O Castro

Uno de los mejores miradores de todo Vigo, desde el que obtendrás unas panorámicas de la ciudad, este monte es el origen de Vigo. Es aquí donde los primeros habitantes se asentaron, y la prueba de ello son los restos arqueológicos datados del siglo III a.C. que se conservan. Junto a éstos, la colina está coronada por los restos de una fortaleza construida en el siglo XVII para defender la ciudad de los portugueses.

El parque nacional de las Islas Cíes / Istock / Ruben Bermejo

Islas Cíes

Este parque nacional marítimo-terrestre constituye uno de los enclaves de mayor belleza de toda Galicia. No es solo su entorno natural; aquí se extiende, según The Guardian, la mejor playa del mundo: la playa de Rodas, cuya arena fina y dorada está bañada por aguas cristalinas y tranquilas y protegida por un bosque de pinos. El parque se puede visitar también en barco de línea, con el que descubrir los fondos marinos más espectaculares de España.

Barrio de Bouzas

Es el barrio marinero de Vigo, el cual fue independiente de la ciudad hasta 1904. Compuesto por calles empedradas y envuelto de una atmósfera mágica, aquí no encontrarás grandes comercios. El comercio local de toda la vida se mantiene en pie, manteniendo el espíritu del barrio, que está repleto de bares y tabernas en los que degustar lo mejor de la gastronomía gallega.

Pazo Quiñones de León

Antigua residencia del marqués de Valladares y Mos, y ubicado en el interior del impresionante parque de Castrelos, actualmente alberga uno de los mejores museos de Galicia. Con 29 salas de exposición permanentes, el museo invita a los visitantes a descubrir lo mejor del arte gallego del siglo XX, además de una sección de arqueología que abarcan desde el paleolítico hasta la Edad Media, y una importante colección de pintura europea de los siglos XVII y XVIII.