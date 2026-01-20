Parece Brasil, pero es España: la ciudad asturiana que cuenta con su propio “Cristo Redentor” y que tiene cinco monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad
Alberga cinco monumentos prerrománicos declarados Patrimonio de la Humanidad y es parada obligatoria del Camino de Santiago del norte.
Una de las estatuas más imponentes que hay en todo el mundo es el Cristo Redentor, que domina y protege la ciudad de Rio de Janeiro desde lo alto del cerro Corcovado. Con sus casi 40 metros de altura, situarse a sus pies es lo más cerca que nosotros como humanos llegaremos de experimentar cómo ve el mundo una hormiga.
El único inconveniente, si es que se le puede llamar así, que tiene el Cristo Redentor es que está muy lejos de España (¡el trayecto en avión hasta Brasil dura la friolera de unas 11 horas!). Por suerte, no nos hace falta ir tan lejos para situarnos a los pies de una estatua tan imponente, ya que en el norte de España podemos encontrar otra que nada tiene que envidiarle a la estatua carioca.
En el corazón de Asturias
Erigido en la cima del monte Naranco y dominando la ciudad de Oviedo, el monumento al Sagrado Corazón de Jesús es una imponente estatua que alcanza los 30 metros de altura. Inaugurada en septiembre de 1980, la estatua fue elaborada por Gerardo Zaragoza, mientras que la enorme Cruz de la Victoria (de cinco metros de altura) que decora el pedestal es obra de Rafael Rodríguez Urrusti.
Desde el mirador del monte Naranco, a los pies de la estatua, obtenemos una panorámica arrolladora de la ciudad de Oviedo, donde son muchas más las cosas que hay por descubrir.
La Catedral
Principal emblema de la ciudad, la Catedral de San Salvador figura en la lista de Patrimonio de la Humanidad como parte de los Caminos de Santiago. Templo de estilo predominantemente gótico, en su interior alberga la famosa Cámara Santa, donde se guardan algunas de sus joyas y reliquias más preciadas, entre las que se encuentran el Santo Sudario. Pagando la entrada, no es solo la Cámara Santa lo que podemos descubrir en el interior de la Catedral; el retablo mayor, en el que se representan 23 escenas de la vida de Jesucristo, es una de las obras de mayor belleza del gótico español.
Al salir de la Catedral nos encontramos en la plaza de Alfonso II el Casto, corazón del casco antiguo de la ciudad y el sitio en el que se ubica la estatua de Ana Ozores, la protagonista de La Regenta, obra cumbre del siglo XIX que tiene lugar en Oviedo.
El arte prerrománico
Son varias las construcciones prerrománicas que hay repartidas por el término municipal de Oviedo, pero las principales son tres. Muy cerca la una de la otra, las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo datan ambas de mediados del siglo IX. Santa María fue originalmente concebida por el rey Ramiro I como un palacio, siendo convertida en iglesia en el siglo XII. No tan bien conservada como la de Santa María, la iglesia de San Miguel tan solo conserva una pequeña parte de lo que en su día fue una hermosa basílica, en el interior de la cual aún se pueden observar rastros de las pinturas decorativas originales.
La tercera de las iglesias, San Julián de los Prados, se erige dentro del parque de Santullano. Datada también del siglo IX, en su interior se conservan prácticamente intactos los frescos de sus paredes, los cuales constituyen uno de los ejemplos de pintura prerrománica más importantes de Europa.
Campo de San Francisco
Ideal para dar un paseo o hacer un picnic, sobre todo si se va acompañado de niños, es el Campo de San Francisco, un área de 90 mil metros cuadrados que actúa como el pulmón verde de la ciudad. Aparte de una hermosa vegetación, los senderos que recorren el parque llevan a sus visitantes hasta fuentes tan bonitas como la Fuente de las Ranas o La Fuentona; el estanque de los patos, alrededor del cual también se pasean libremente los pavos reales del parque; o esculturas como la de la entrañable Mafalda, el icónico personaje creado por Quino.
También para los niños, o cualquier amante de los animales, el zoo El Bosque hace una labor de conservación y preservación de especies muy importante. La gran mayoría de los animales que se pueden visitar en su recinto son animales rescatados de situaciones de maltrato o condiciones que ponían en riesgo su supervivencia.
Museo de Bellas Artes
Ocupando diversos edificios junto a la Catedral, es uno de los museos más importantes que hay en todo el principado. En la actualidad, el museo cuenta con una de las mayores colecciones públicas de arte en España, conformada por más de 15 mil piezas de entre los siglos XIV y XXI, y que incluyen nombres tan destacados como Dalí, Picasso, Zurbarán, El Greco o Goya. La entrada es gratuita y está abierto todos los días de la semana, exceptuando los lunes.
Calle Gascona
Conocida también como el bulevar de la Sidra, esta corta calle acoge un gran número de sidrerías excelentes, en las que además de degustar una gustosísima sidra, podrás degustar algunos de los mejores platos de la región. Algunas de estas son las Sidrería Tierra Astur, de las que hay dos, La Pumarada, Las Güelas o El Mayar.
Para los que prefieran el vino, en la calle Manuel Pedregal existe la Ruta de los Vinos, compuesta por casi veinte establecimientos, muchos de ellos vinotecas, donde no solo disfrutar de un buen vino, sino también gozar con unas ricas tapas o platos tradicionales asturianos.
Síguele la pista
Lo último