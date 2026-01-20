Parece Brasil, pero es España: la ciudad asturiana que cuenta con su propio “Cristo Redentor” y que tiene cinco monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad

Principal emblema de la ciudad, la Catedral de San Salvador figura en la lista de Patrimonio de la Humanidad como parte de los Caminos de Santiago. Templo de estilo predominantemente gótico, en su interior alberga la famosa Cámara Santa, donde se guardan algunas de sus joyas y reliquias más preciadas, entre las que se encuentran el Santo Sudario. Pagando la entrada, no es solo la Cámara Santa lo que podemos descubrir en el interior de la Catedral; el retablo mayor, en el que se representan 23 escenas de la vida de Jesucristo, es una de las obras de mayor belleza del gótico español.