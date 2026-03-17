La ciudad más antigua de España es perfecta para una escapada de Semana Santa: se conoce como la "Sirena del Océano", tiene un teatro romano y una catedral sobre el mar
Fue fundada hace más de 3.000 años y es el lugar perfecto para los amantes de la historia.
La Semana Santa ya está pisándonos los talones y, ¿qué mejor manera de disfrutarla que con un viaje? Este año coincide entre finales de marzo y principios de abril y, si todo va bien, las temperaturas subirán unos pocos grados y podremos dejar por fin los abrigos en el armario. Si quieres disfrutar del primer anticipo del verano sin irte muy lejos, España tiene la ciudad perfecta para ti.
Para conocerlo debemos dirigirnos al sur del país, para ser más exactos a Andalucía. Allí nos espera una ciudad que, aparte de tener monumentos llenos de historia, cuenta con las playas perfectas para darse el primer baño de 2026. Es uno de los lugares con más historia de España, pues es la ciudad más antigua del país.
Una ciudad sobre el mar
Hablamos de Cádiz, una de las ciudades más curiosas del país, ya que es una península. Tiene algo más de 100.000 habitantes y se une al resto del país de forma natural mediante un itsmo arenoso, por lo que está casi en su totalidad rodeada de mar. Fue fundada por los fenicios por el año 1.100 a.C. con el nombre de Gadir, y ostenta el título a la ciudad más antigua de España.
Cuenta con una costa impresionante, por lo que ya sea para bañarte, tomar el sol o simplemente dar un paseo, no deberías perderte ninguna de sus playas de aguas cristalinas. Algunas de ellas son la playa de La Caleta, situada en pleno casco histórico de la ciudad y con vistas a los Castillos de San Sebastián y Santa Catalina; y la de Santa María del Mar, con un ambiente más relajado y perfecta para hacer surf.
Un lugar lleno de historia
Aparte de una costa cristalina, Cádiz cuenta con monumentos imprescindibles si visitas la ciudad como el Teatro Romano, construido aproximadamente en el año 70 a.C. y descubierto por accidente en 1980; la Torre Tavira, construida en el siglo XVIII considerada el punto más alto del casco histórico; la Puerta de Tierra, un reducto de lo que fue la muralla de la ciudad; o la Catedral de la Santa Cruz sobre el Mar, considerada por muchos el monumento más importante de Cádiz.
Una catedral de oro
Fue construida entre 1722 y 1838, y se la conoce como la Catedral Nueva para diferenciarla de la Iglesia de Santa Cruz o Catedral Vieja, levantada siglos antes y situada a su lado. Está tan al borde del Océano Atlántico que se dice que está sobre el mar y, debido a que su construcción duró más de 100 años, mezcla los estilos barroco y neoclásico. Su principal característica es su gran cúpula dorada y cuenta con la Torre de Poniente, desde la cual tendrás una vista impresionante de la ciudad y el océano.
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