La ciudad más antigua de España es perfecta para una escapada de Semana Santa: se conoce como la "Sirena del Océano", tiene un teatro romano y una catedral sobre el mar

Fue construida entre 1722 y 1838, y se la conoce como la Catedral Nueva para diferenciarla de la Iglesia de Santa Cruz o Catedral Vieja, levantada siglos antes y situada a su lado. Está tan al borde del Océano Atlántico que se dice que está sobre el mar y, debido a que su construcción duró más de 100 años, mezcla los estilos barroco y neoclásico. Su principal característica es su gran cúpula dorada y cuenta con la Torre de Poniente, desde la cual tendrás una vista impresionante de la ciudad y el océano.