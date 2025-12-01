La ciudad más antigua de Europa está en España: fundada por los fenicios hace 3.000 años, fue bautizada como la “Sirena del Océano”

Dando un paseo por las calles de la ciudad podrás llegar hasta el barrio del Pópulo, el más antiguo de la ciudad y uno de los más antiguos de Europa. Tiene tres arcos de entrada: el Arco del Pópulo, el Arco de los Blancos, y el Arco de la Rosa, todos del siglo XIII. Caminando a través de estos arcos descubrirás también los restos de la muralla y el antiguo castillo de San Sebastián, vestigios de la época medieval de la ciudad.