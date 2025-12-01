La ciudad más antigua de Europa está en España: fundada por los fenicios hace 3.000 años, fue bautizada como la “Sirena del Océano”

En una pequeña península de la costa de Andalucía, esta ciudad ha visto pasar incontables culturas a lo largo de su historia.

Una de las ciudades más antiguas del mundo está en España
Una de las ciudades más antiguas del mundo está en España / Istock / Dmytro Kosmenko

Podemos datar los orígenes de la civilización alrededor de hace 20.000 años, cuando los humanos dejaron de ser cazador-recolector nómadas para convertirse en agrícolas sedentarios. Así, empezaron a surgir los primeros asentamientos permanentes, que con el paso del tiempo evolucionarían hasta lo que hoy en día conocemos como ciudades.

Se estima que la ciudad de Jericó, en Cisjordania, Palestina, es una de las ciudades más antiguas de la historia

Se estima que la ciudad de Jericó, en Cisjordania, Palestina, es una de las ciudades más antiguas de la historia

 / Istock / master2

De aquella época no nos han llegado más que restos arqueológicos, como las ruinas de las antiguas ciudades de Babilonia o Jericó. Pero hay otras que sí que han llegado hasta nuestros días, siendo Damasco (fundada hace unos 6.000 años) la ciudad habitada más antigua de la que se tiene constancia.

Adriana Fernández

Junto a Damasco, es en España donde encontramos una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, y la más antigua de Europa; una ciudad que a lo largo de la historia ha sido testigo del auge y la caída de distintas civilizaciones, y la cual Lord Byron bautizó, después de su visita a inicios del siglo XIX, como la “Sirena del Océano”.

Recinto cerrado

Fundada alrededor del 1.100 a.C. por los fenicios, la tradición clásica sitúa el nacimiento de la ciudad de Cádiz ochenta años después de la guerra de Troya. Bautizada con el nombre de Gadir -que en fenicio significa “fortaleza” o “recinto cerrado”-, la ciudad estuvo marcada desde su nacimiento por su estratégica situación militar y comercial.

La playa de La Caleta es una de las más conocidas de las que rodean la ciudad de Cádiz

La playa de La Caleta es una de las más conocidas de las que rodean la ciudad de Cádiz

 / Istock / merc67

Escenario de grandes acontecimientos de la historia (como la partida de Aníbal hacia Italia durante la segunda guerra púnica), la ciudad cuenta actualmente con una población de 110 mil habitantes. Aunque hoy en día es una ciudad moderna, en el trazado de sus calles y plazas se puede apreciar la huella que las distintas civilizaciones que la han habitado han dejado: desde los fenicios hasta los romanos, así como los árabes y los cartaginenses, convirtiendo Cádiz en un museo viviente.

Las huellas del pasado de la ciudad se pueden descubrir más profundamente a través de los diferentes yacimientos arqueológicos que hay repartidos por la ciudad. El más importante de ellos es, quizás, el de Gadir, el cual se encuentra enterrado debajo del Teatro del Títere, en pleno centro histórico de la ciudad. Se divide en diferentes niveles, los cuales se corresponden con los distintos períodos de ocupación del asentamiento y en los que todavía se distinguen los trazados de calles, casas, y herramientas del siglo IX a.C.

Se estima que el antiguo teatro romano de Cádiz tenía capacidad para 10.000 asistentes

Se estima que el antiguo teatro romano de Cádiz tenía capacidad para 10.000 asistentes

 / Istock / Alexander Ließ

Ya de la época de la ocupación romana son los columbarios -la única evidencia encontrada de la necrópolis romana-, la antigua fábrica de sal, los restos del acueducto, y el teatro romano -el más antiguo y segundo en tamaño de la península.

La Tacita de Plata

Además del apodo con el Lord Byron bautizó la ciudad, Cádiz es también conocida como la “Tacita de Plata”. Con su mezcla perfecta de historia, cultura, ciudad y mar, es realmente una de las ciudades más imprescindibles de nuestro país.

Aparte de los yacimientos arqueológicos, la ciudad cuenta con cantidad de edificios y puntos de gran interés y atractivo, como la Catedral, construida entre los siglos XVIII y XIX y en cuyo interior, con su planta en forma de cruz latina, alberga 16 capillas. En las vecindades de la catedral se encuentra otro edificio religiosos de gran importancia: la Catedral Vieja, erigida a mediados del siglo XIII con un estilo gótico-mudéjar.

La Catedral de Cádiz se encuentra a tan solo un paso del mar

La Catedral de Cádiz se encuentra a tan solo un paso del mar

 / Istock / horstgerlach

De gran importancia es el antiguo Hospital de Mujeres, un edificio construido en el 1736 cuyo interior se organiza alrededor de dos patios comunicantes, entre los que hay una escalera. En su interior se halla también la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, la cual posee una interesante colección de retablos, así como el cuadro de La Visión de San Francisco con el Compañero de Espalda de El Greco.

Dando un paseo por las calles de la ciudad podrás llegar hasta el barrio del Pópulo, el más antiguo de la ciudad y uno de los más antiguos de Europa. Tiene tres arcos de entrada: el Arco del Pópulo, el Arco de los Blancos, y el Arco de la Rosa, todos del siglo XIII. Caminando a través de estos arcos descubrirás también los restos de la muralla y el antiguo castillo de San Sebastián, vestigios de la época medieval de la ciudad.

Noticias relacionadas

La espectacular playa de Cádiz con unas ruinas romanas frente a sus orillas: está considerada una de las más bonitas de España

Este rincón del Mediterráneo guarda playas vírgenes, legado fenicio y paisajes esculpidos por el viento

El Parque Genovés, con su cascada, crea un auténtico remanso de paz en medio de la ciudad

El Parque Genovés, con su cascada, crea un auténtico remanso de paz en medio de la ciudad

 / Istock / diegograndi

Para un momento de paz y tranquilidad, el Parque Genovés es la zona verde más grande de la ciudad, con más de un centenar de especies de árboles y arbustos, así como un estanque y una cascada, lo que crea un ambiente perfecto para pasar un buen rato en familia.

Tags _
Escápate Cerca
Cádiz
ciudad antigua
yacimiento arqueológico

Síguele la pista

  • Lo último