La ciudad andaluza con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad que tienes que visitar una vez en la vida: es una de las ciudades más bonitas de España
Cuna de diferentes civilizaciones, tiene un patrimonio histórico y cultural inigualable.
Algo innegable es el hecho de que tenemos un país de una belleza sin parangón, por el que, prácticamente desde el inicio de los tiempos, han pasado culturas de lo más diferentes, las cuales nos han dejado como legado uno de los patrimonios más importantes y hermosos del mundo.
Esto es algo que cuesta poco de comprobar, ya que tan solo hace falta echar una ojeada a la gran diversidad que encontramos a lo largo y ancho del territorio, teniendo cada provincia, e, hilando incluso más fino, cada ciudad, un encanto y personalidad únicos. La importancia histórica y cultural de España queda todavía más reforzada gracias a la gran cantidad de monumentos y otros elementos que forman parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
En el sur de España, a orillas del río Guadalquivir, encontramos una de las ciudades que posee más elementos declarados Patrimonio de la Humanidad de todo el mundo; una ciudad fundada por los romanos en el siglo II a.C. y por la que, con el paso del tiempo, ha acogido diferentes civilizaciones.
Ciudad histórica
Capital de la provincia de su mismo nombre, la ciudad de Córdoba, que actualmente alberga una población superior a los 300 mil habitantes, fue una de las más prósperas de la Hispania romana. Tiempo después, con la llegada de los musulmanes a la península, la ciudad conservó su relevancia, convirtiéndose en la capital del Emirato de Córdoba y, más tarde, del Califato de Córdoba, llegando a ser una de las ciudades más importantes del mundo gracias a sus avances médicos, filosóficos y matemáticos, entre otros.
Una de las 15 ciudades españolas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, Córdoba alberga cuatro elementos que pertenecen a la lista: su centro histórico, el conjunto arqueológico de Medina Azahara, la Fiesta de los Patios Cordobeses y, el más famoso de todos, la Mezquita Catedral.
La Mezquita-Catedral
Empezamos la lista con un imprescindible si te encuentras en Córdoba. Una de las obras arquitectónicas islámicas más deslumbrantes del mundo, fue fundada en el año 785. Con el paso de los siglos, y la llegada del cristianismo, la mezquita fue convertida en iglesia. Así, el monumento fusiona los estilos mudéjar, gótico, barroco y renacentista, haciendo de la Mezquita-Catedral un templo único en el mundo.
La Mezquita se divide en dos zonas diferenciadas: el sahn porticado, donde se levanta el alminar, y el haram, o sala de oración. En su interior, el recinto, dispuesto sobre un concierto de columnas y arcadas, se divide en cinco zonas, cada una de ellas correspondiente a las varias ampliaciones llevadas a cabo.
Alcázar de los Reyes Cristianos
Fortaleza desde la que los Reyes Católicos dirigieron la campaña contra el Reino de Granada, el Alcázar es una muestra clara de la evolución arquitectónica de Córdoba. Aquí, restos romanos y visigodos conviven con aquellos de origen árabe.
Algunos de los elementos más destacados que encontramos en el interior del recinto son el Salón de los Mosaicos, donde se exponen piezas romanas de procedentes del subsuelo de la Corredera, y el patio Mudéjar, con enlosado en mármol y el relajante murmullo del agua. Destacan también los extensos jardines que rodean la fortaleza, que añaden todavía más esplendor al Alcázar.
La Córdoba Romana
Algunas de las evidencias del origen romano de la ciudad quedan reflejados en los restos del Templo Romano, los cuales fueron descubiertos en la década de los 50 del siglo pasado y se estima que datan del último tercio del siglo I a.C.. Conformado por seis columnas exentas de estilo corintio, es el único templo romano del que se tiene constancia el Córdoba.
De ese periodo también nos han llegado el Puente Romano, que consta de dieciséis arcos (cuatro de ellos apuntados y el resto de medio punto), y los varios mausoleos que hay repartidos por la ciudad.
La Judería
Vital para entender parte de la historia de Córdoba, el antiguo barrio judío se emplaza en el interior del casco antiguo de la ciudad. Conformada por calles y callejuelas con incontables rincones por descubrir, la Judería alberga varios puntos de gran interés, como la Capilla de San Bartolomé, la Casa Sefarad (un museo judío situado en una casa restaurada del siglo XIV), y la Sinagoga, construida en el 1314 y en activo hasta la expulsión de los judíos en 1492.
Medina Azahara
Situado a las afueras de la ciudad, este conjunto arqueológico fue, en su día, una imponente ciudad mandada a construir por Abd-al Rahman III. Dispuesta en tres terrazas rodeadas por una muralla, su lugar más destacado es el Salón Rico, donde el Califa recibía a los dirigentes extranjeros que llegaban a la ciudad.
También de la época de la ocupación musulmana, pero dentro de los límites de la ciudad, son la Torre de la Calahorra, antiguo enclave de defensa que actualmente acoge el Museo Vivo de Al-Ándalus, y los baños árabes, una muestra perfecta de la arquitectura hispano-mudéjar.
Una gastronomía excelente
Como en todo el territorio español, en Córdoba se come de auténtica maravilla. Si te encuentras en la ciudad, es casi obligatorio que degustes algunas de sus especialidades culinarias como el salmorejo, las berenjenas fritas, el flamenquín, o el rabo de toro.
Además, la ciudad cuenta con una red de tabernas tradicionales, conformada por establecimientos tradicionales de indudable interés cultural que, además de un arte gastronómico y cultura vitivinícola típicamente cordobeses, han sido, desde siempre, lugares de encuentro y debate de intelectuales y artistas, como Lope de Vega, Luis de Góngora, o Pío Baroja.
Síguele la pista
Lo último