La ciudad andaluza con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad que tienes que visitar una vez en la vida: es una de las ciudades más bonitas de España

Capital de la provincia de su mismo nombre, la ciudad de Córdoba, que actualmente alberga una población superior a los 300 mil habitantes, fue una de las más prósperas de la Hispania romana. Tiempo después, con la llegada de los musulmanes a la península, la ciudad conservó su relevancia, convirtiéndose en la capital del Emirato de Córdoba y, más tarde, del Califato de Córdoba, llegando a ser una de las ciudades más importantes del mundo gracias a sus avances médicos, filosóficos y matemáticos, entre otros.