Entramos en la ciudad andaluza donde se hace el mejor helado del mundo: llamada “la Sirena del Océano”, esta ciudad ha visto pasar incontables culturas a lo largo de su historia

Ahora que llega el verano, aunque hace ya algunas semanas que las temperaturas están alcanzando cifras dignas de esta estación, uno de los mejores remedios para combatir el calor es un buen heladito. Las opciones son casi infinitas: polos de todos los sabores, deliciosos sorbetes, conos con un relleno de lo más cremoso, o una bola de helado como las de toda la vida. Si no te gusta arriesgar y quieres ir a lo seguro, en la ciudad de Cádiz se encuentra la Cremeria Gelato Italiano, la última ganadora del premio al mejor helado del mundo.

El helado es una de las mejores alternativas contra el calor / Istock / krblokhin

Celebrado en el Palazzo Grazioli de Roma, el Festival Gelato World Masters de este 2026 ha otorgado la primera posición a esta heladería de la Avenida Periodista Beatriz Cienfuegos, a escasos metros de la playa de la Victoria. Capitaneada por el veneciano Carlo Guerriero, la excelencia de la heladería no queda reflejada tan solo con esta distinción; desde hace unos años cuenta también con un Solete de la Guía Repsol.

Adriana Fernández

Cremosidad por delante de todo

Después de quedar en segunda posición en las Finales Mundiales celebradas en Las Vegas en 2021 y 2026, Carlo Guerriero se ha alzado como el mejor heladero del mundo gracias a su “Sherrymisù”. No se trata de un helado de tiramisú al uso; capturando a la perfección la esencia de Italia y Cádiz, el tiramisú se encuentra aquí con el amontillado de González Byass, el cual le aporta un carácter jerezano imbatible al cremoso mascarpone.

La heladería abrió sus puertas en 2011, y desde entonces ofrece a sus clientes un excelente surtido de helados y repostería fría creados al momento. Elaborados de manera artesanal, y tan solo con productos de primera calidad, sus helados mantienen la tradición heladera italiana, la cual conjugan con las nuevas tendencias del sector. Entre la selección de productos se encuentran también helados aptos para diabéticos e intolerantes, celíacos, y certificados por Vegan OK. ¡Aquí, todo el mundo puede disfrutar!

Además de sus increíbles helados, en la Cremeria Gelato Italiano ofrecen también una gran variedad de productos de repostería fría: el Steccobiscotto, unos polos de bizcocho Savoiardi con helado y cobertura de chocolate belga; los Tartufos, medias bolas de helado con un corazón bien cremoso; las Esferas, bolas semifrías con relleno cremoso, brownie y glaseado de chocolate; o unas exquisitas tartas, ya sea cheescake o la San Marcos.

La más antigua de Europa

Fundada por los fenicios hace más de 3.000 años, Cádiz fue bautizada por Lord Byron como la “Sirena del Océano”. Escenario de grandes acontecimientos a lo largo de la historia, la ciudad cuenta actualmente con una población de 110.000 habitantes. Ciudad moderna y cosmopolita, en el trazado de sus calles todavía se puede apreciar la huella de las distintas civilizaciones que con el paso de los siglos la han habitado, convirtiendo Cádiz en un museo viviente.

Lord Byron bautizó Cádiz como "la Sirena del Océano" / Istock / JackF

Conocida también como “la Tacita de Plata”, la ciudad esconde varios yacimientos arqueológicos de gran importancia. El más destacado de ellos, enterrado debajo del Teatro del Títere, es el de Gadir. En pleno centro histórico de Cádiz, el yacimiento se divide en diferentes niveles, los cuales se corresponden con los distintos períodos de ocupación del asentamiento, y en los que todavía se distinguen los trazados de calles, casas y herramientas del siglo IX a.C.

Ya en la superficie se erigen monumentos de gran atractivo, como la Catedral, construida entre los siglos XVIII y XIX y la cual alberga 16 capillas; o la Catedral Vieja, construida a mediados del siglo XIII en un estilo gótico-mudéjar. Junto a su agradable ambiente urbano, las playas que rodean la ciudad hacen de Cádiz un destino perfecto para el verano.