La ciudad andaluza con más de 3.000 años de historia: un epicentro cultural y comercial que esconde cañones por las esquinas

Esta es uno de los eventos más famosos de Cádiz. Se lleva celebrando desde 1845 durante el atardecer en la playa de Las Piletas. No está claro su origen, algunos lo asocian al lugar donde el dios griego, Apolo, dejaba descansar a sus caballos; mientras que otros lo atribuyen a las disputas entre caballos que transportaban el pescado. Durante el mes de agosto se celebran estas carreras distribuidas en dos ciclos. Más de 20 carreras de pura sangre tienen lugar entre las arenas de Bajo de Guía y Las Piletas. Para que el evento se pueda celebrar se necesita bajamar, por lo que la hora no siempre será la misma. La experiencia se puede presenciar de forma gratuita desde la playa, además hay casetas de apuestas para los que quieran probar suerte.