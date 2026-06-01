La ciudad de Andalucía que Lord Byron llamó "la más limpia y bonita de toda Europa": la apodó como la "Sirena del Océano" y tiene 60 Bienes de Interés Cultural

Cádiz es considerada como una de las ciudades más antiguas del occidente. Se sitúa en el sur de España, en la región de Andalucía. Su litoral forma parte de la Costa de la Luz y cuenta con una gran variedad de playas de arena dorada. Una de las actividades más populares entre sus turistas es la ruta de los Pueblos Blancos. Además, en la provincia se encuentra parte del Parque Nacional de Doñana, que junto a otros cinco parques naturales forma un precioso y único entorno natural.

Romántica puesta de sol en la playa de Cádiz con famoso muelle / Istock / merc67

Esta ciudad atrapó también a los viajeros románticos del siglo XIX. Lord Byron la describió en una carta como una de las ciudades más bonitas y limpias de Europa, una frase muy importante para entender la belleza con la que Cádiz envuelve a sus turistas día a día.

Adriana Fernández

Cádiz, una ciudad con más de tres mil años de historia

El origen de esta ciudad andaluza se vincula a la antigua Gadir fenicia, esto es clave para poder entender como los fenicios se asentaron en el extremo occidental del mediterráneo. A día de hoy, ese legado histórico se puede visitar en el Yacimiento Arqueológico Gadir, donde se conservan restos urbanos que permiten poder entender una de las etapas más antiguas de la ciudad.

Iglesia de Santiago en Plaza de la Catedral. Cádiz / Istock / photooiasson

Sin duda alguna, una de las cosas más atractivas es su gran patrimonio histórico. Dentro de su casco antiguo destaca la Puerta de Tierra, el barrio del pópulo con una gran influencia medieval, La Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz de estilo barroco y neoclásico y la Torre Tavira siendo la torre vigía de mayor altura de la ciudad vieja de Cádiz con una altura de aproximadamente 33 metros.

Vista a través del Arco del Pópulo hacia el café La Mariquita Mala en el casco antiguo de Cádiz, España / Istock / Eva Jimenez

Siempre muy ligada al mar, en la actualidad el puerto de Cádiz sigue siendo uno de los más importantes de España y su tráfico de pasajeros como destino de cruceros aumenta de manera progresiva.

Imprescindibles que deberás de ver sí o sí en tu viaje a Cádiz

La Catedral de Cádiz

Es uno de los lugares que te enamorarán. Pocas ciudades pueden decir que han tenido dos catedrales. La primera se quemó en 1596, por lo que fue necesario construir otra. El templo actual comenzó a construirse en 1776 y tardó 116 años en ser terminado.

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Fue diseñada por el arquitecto Vicente Acero, quien apostó por una catedral innovadora para la época, ya que supo darle un aire de originalidad al mezclar la tradición arquitectónica española con las formas barrocas procedentes de Italia.

El parque Genovés

La zona verde más importante de la ciudad. Lo encontrarás junto al casco histórico. Fue fundado en el siglo XIX y es uno de los lugares más relajantes y hermosos para pasear en la capital de Cádiz. Cuenta con una gran variedad de árboles y plantas traídas de las Américas cuando Cádiz era una ciudad de comerciantes.

El Parque Genovés / Istock / Monique Pouzet

Puerto de Santa María

Otro de los rincones gaditanos más hermosos lo encontrarás en la Bahía de Cádiz. Se la conoce como “La ciudad de los cien palacios”. Los aficionados a la literatura la conocen también por ser la cuna de Rafael Alberti, una de las figuras centrales de la Generación del 27.

Pescadores cañaverales en el Puerto de Santa María de Cádiz en el río Guadalete de Andalucía / Istock / TONO BALAGUER

Otro de sus atractivos son sus playas, idóneas para las actividades náuticas. Y, como curiosidad, te contamos que fue aquí, en El Puerto de Santa María, donde nació el popular Toro de Osborne que acompaña a todos los viajeros en las carreteras.

Caños de Meca

El último de los pueblos de Cádiz imprescindibles es Caños de Meca. Su nombre proviene a la gran cantidad de chorros de agua dulce de sus acantilados. Caños de Meca es solo una pequeña calle de casas bajas situadas encima de un acantilado y eso, precisamente, es lo que lo convierte en un lugar único.

Playa de Los Caños de Meca, en la provincia de Cádiz, España / Istock / JUAN ANTONIO ORIHUELA SANCHEZ

En la década de los 60 fue un lugar de encuentro para los hippies. Hoy sigue siendo un sitio perfecto para disfrutar de la tranquilidad que ofrecen sus playas infinitas y naturalistas, de aguas cristalinas y de acantilados que poco a poco ganan terreno al mar. Aquí también encontrarás el Parque Natural de la Breña.

Cádiz y sus placeres gastronómicos

De todas las cocinas andaluzas sin duda es la más rica en variedades de ingredientes y preparaciones. Tiene una zona campera, otra de sierra encargada de ofrecer platos de carnes, y otra marinera. Aunque tradicionalmente es más conocida por sus guisos de pescado, frituras y mariscos.

Tortillitas de camarones

El camarón o quisquilla es un crustáceo muy común en la zona de Cádiz. Esta “gamba pequeña” suele consumirse mucho por la zona ya sea cocida o en las famosas tortillitas de camarones.

Camarones en hielo / Istock / Travel Faery

El plato es muy sencillo de hacer, consiste en mezclar harina de trigo y de garbanzo, cebolla, perejil y, por supuesto, camarones, dando lugar a una masa que se fríe en abundante aceite hirviendo.

"Pescaito" frito

Este plato también es uno de los más comunes. El “pescaíto” frito puedes encontrarlo en la mayoría de bares de la ciudad.

"Pescaito" frito / Istock / siete_vidas

Los pescados utilizados normalmente son pequeños y que no tienen mucha espina como el boquerón, las puntillitas, pijotas, chocos o acedías.

Cazón de adobo

Este pescado lo maceran en vinagre de Jerez, agua, sal, pimentón dulce y orégano. Después se reboza y se fríe en abundante aceite hirviendo.

Cazón de adobo / Istock / Pablo

Chicharrones

Se elabora con diferentes partes del cerdo que se tritura y se condimenta con sal, pimienta y pimentón. Después se prensa y se corta en lochas.

Chicharrones, gastronomía / Istock / Juanmonino

Sin embargo, en Cádiz es un plato muy especial, sobre todo el que se elabora en Chiclana de la Frontera. Su sabor recuerda mucho al de la carne mechada, pero con mayor jugosidad.