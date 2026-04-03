Ni Málaga, Ni Cádiz: la mejor ciudad de Andalucía para una escapada está repleta de casas palaciegas y vio nacer a Rafael Alberti

A menos de media hora al norte de Cádiz, la ciudad de El Puerto de Santa María es una de las localidades que más resplandecen bajo el Sol gaditano. Con una población de 90 mil habitantes, es famosa sobre todo por sus 16 kilómetros de litoral, a lo largo de los cuales se extienden preciosas playas de arena fina y dorada y las aguas cristalinas del Atlántico. Algunas de estas playas son la playa de la Muralla, protegida por un acantilado rocosos sobre el que descansan los restos de la antigua muralla; la playa de Levante, integrada en el Parque Natural Bahía de Cádiz; o la playa de Valdegrana, ideal para practicar deportes acuáticos y repleta de locales de ocio.