Ni Málaga, Ni Cádiz: la mejor ciudad de Andalucía para una escapada está repleta de casas palaciegas y vio nacer a Rafael Alberti
Fundada por un antiguo rey griego, las playas de esta maravillosa ciudad son ideales para relajarse.
Rey de la antigua Atenas después de que el héroe Teseo fuera expulsado de la ciudad por haber raptado a la bella Helena, Menesteo es una de las figuras más destacadas de la Ilíada. Tras aportar un total de 50 naves atenienses a la flota griega que zarpó hacia Troya, fue uno de los guerreros que se escondieron dentro del Caballo de Troya para la posterior toma de la ciudad.
Según cuenta la leyenda, después de que los griegos ganaran la guerra y recuperaran a la reina Helena, Menesteo regresó a su Atenas; la sorpresa fue cuando llegó y se encontró que Teseo se había hecho de nuevo con el trono de la magnífica de la ciudad. Así, Menesteo tubo que hacerse de nuevo a la mar. Navegando sin rumbo alguno, el rey destronado fue a parar a la desembocadura del río Guadalete, donde fundó la ciudad Puerto de Menesteo. Más de 3000 años después, esta ciudad es hoy conocida como El Puerto de Santa María.
Un entorno natural único
A menos de media hora al norte de Cádiz, la ciudad de El Puerto de Santa María es una de las localidades que más resplandecen bajo el Sol gaditano. Con una población de 90 mil habitantes, es famosa sobre todo por sus 16 kilómetros de litoral, a lo largo de los cuales se extienden preciosas playas de arena fina y dorada y las aguas cristalinas del Atlántico. Algunas de estas playas son la playa de la Muralla, protegida por un acantilado rocosos sobre el que descansan los restos de la antigua muralla; la playa de Levante, integrada en el Parque Natural Bahía de Cádiz; o la playa de Valdegrana, ideal para practicar deportes acuáticos y repleta de locales de ocio.
Más allá de las playas, El Puerto de Santa María alberga algunos de los paisajes más impresionantes de su entorno. A las afueras del municipio, el Parque Metropolitano de los Toruños ofrece un espectacular conjunto de paisajes para disfrutar en familia: rutas en su minitren, actividades náuticas, ecohuertos, o rutas de senderismo o bici. Un poco más al norte, el complejo endorreico de El Puerto de Santa María está compuesto por tres impresionantes lagunas, protegidas desde 1987. Pero si hay un enclave especial, ese es la Salina de la Tapa y Marivélez: desarrollados por los fenicios, estos humedales no solo ofrecen unas panorámicas inigualables, sino que son también espacios llenos de biodiversidad, donde el águila pescadora y los flamencos son los principales residentes.
La ciudad de los cien palacios
Con vestigios de las épocas andalusí, medieval y moderna, si hay un elemento que convierte El Puerto de Santa María en una urbe destacada son las numerosas casas palaciegas de cargadores a Indias que hay repartidas por la ciudad. Se tratan de monumentales viviendas construidas por aquellos mercaderes que, entre los siglos XVI y XVIII, comerciaban con el Nuevo Mundo. De hecho, de aquí proviene el apodo que recibe la ciudad: la ciudad de los cien palacios. Destacan el Palacio de Araníbar, la Casa de Roque Aguado, el Palacio de Vizarrón, o el Palacio de Reinoso Mendoza.
Historia y monumentos
Aparte de estas auténticas maravillas de la arquitectura, la ciudad alberga cantidad de monumentos históricos que conservan a la perfección la esencia y espíritu de sus orígenes. Dos de estos monumentos, a cual más imponente, son el Castillo de San Marcos, datado del siglo XIII y coronado por imponentes torres y almenas; y la antigua Lonja, edificio del siglo XVIII que actualmente alberga una discoteca. Para un poco más de historia, podemos visitar tanto el yacimiento fenicio de Doña Blanca, datado del siglo III a.C., o la Fundación Rafael Alberti, situada en la casa en la que vivió el genial escritor y poeta de la generación del 27.
En cuanto a los edificios religiosos, el más importante de la ciudad es la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros, conocida también como la Iglesia Mayor Prioral. Construida entre finales del siglo XV y mediados del XVII en estilo gótico tardío, su fachada llama la atención especialmente por su Puerta del Perdón y la Puerta del Sol.
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