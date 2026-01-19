Ni Toledo ni Segovia: la ciudad amurallada más infravalorada de Castilla es Patrimonio Mundial, se asoma al vacío y tiene un paisaje mágico
Es uno de los destinos más subestimados de España y, si lo visitas, te dejará con la boca abierta.
España está llena de rincones capaces de dejar impresionado a cualquiera. Aparte de los lugares más populares como Barcelona, Madrid o Valencia, tiene unas cuantas joyas ocultas que van a dejarte completamente impactado tanto por su belleza como por su historia. Para demostrártelo, te traemos una de las ciudades más infravaloradas de la península.
Este lugar es un ejemplo de todas las ciudades amuralladas que tenemos en España. Es uno de los rincones más bonitos del país y, además, desde él puedes asomarte directamente al vacío. Si buscas un destino único y no tan masificado, esta ciudad de Castilla-La Mancha es el mejor sitio al que puedes ir este invierno.
Una joya infravalorada
Hablamos de Cuenca, una de las ciudades españolas más subestimadas que no puedes perderte este año. Cuenta con poco más de 50.000 habitantes y fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006. Su muralla fue construida en época musulmana entre los siglos X y XI y, si buscas una ciudad con una arquitectura histórica y un paisaje espectacular, este es tu destino.
Si la visitas verás la gran variedad de estilos arquitectónicos de la ciudad. Mientras que su catedral es de un evidente estilo gótico, el Monasterio de Uclés y el convento de San Pablo son claros ejemplos de arquitectura renacentista. Además, calles como la del Trabuco, la de la Feria o la de San Pedro son imprescindibles en tu visita, siendo capaces de transportarte a la Edad Media.
Un paisaje encantado
Aparte de unos monumentos y calles increíbles, la ciudad de Cuenca posee una naturaleza espectacular. El Parque Natural de la Serranía de Cuenca cuenta con preciosos paisajes llenos de bosques, nacimientos de ríos como el Júcar y lugares como las Lagunas de Cañada del Hoyo o la Ciudad Encantada, la cual cuenta con unas formaciones rocosas únicas que forman un paisaje mágico.
La ciudad que está a punto de caer al vacío
Sin embargo, el lugar más impresionante de Cuenca es también el más emblemático: sus Casas Colgadas. Son tres antiguas casas palaciegas que se asoman directamente al río Huécar, por lo que da la sensación de que dan al vacío. Actualmente, dos de ellas son la sede del Museo de Arte Abstracto Español.
Su origen es incierto, ya que no se sabe con exactitud si fueron construidas durante la conquista musulmana o en la época medieval. No obstante, lo que sí que se sabe es que son una de las construcciones más impresionantes de España. Si todavía no sabes a dónde viajar este año, recuerda apuntar Cuenca en tu lista.
