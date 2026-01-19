Ni Toledo ni Segovia: la ciudad amurallada más infravalorada de Castilla es Patrimonio Mundial, se asoma al vacío y tiene un paisaje mágico

Hablamos de Cuenca, una de las ciudades españolas más subestimadas que no puedes perderte este año. Cuenta con poco más de 50.000 habitantes y fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006. Su muralla fue construida en época musulmana entre los siglos X y XI y, si buscas una ciudad con una arquitectura histórica y un paisaje espectacular, este es tu destino.