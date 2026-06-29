La ciudad amurallada construida sobre un peñón que parece flotar en el Mediterráneo y es perfecta para recorrer a pie: sus calles conducen hasta un castillo templario que fue refugio de un Papa

Su fama se debe principalmente a su espectacular Castillo de Papa Luna del siglo XIII, hablamos de Peñíscola o más conocida como "la ciudad del mar", un municipio de la Comunidad Valenciana situada en la costa norte de la provincia de Castellón, en la comarca del Bajo Maestrazgo. Actualmente, tiene casi 9000 habitantes y ha sido el principal escenario de grandes superproducciones de cine y televisión.

Estatua del Papa Luna, en el Castillo de Peñíscola, en Castellón / Istock / iantfoto

La Playa Norte es considerada la mejor y más icónica playa de Peñíscola. Con más de 5 kilómetros de arena fina y aguas cristalinas, destaca por sus vistas al Castillo del Papa Luna, su ambiente familiar y una gran variedad de restaurantes y chiringuitos donde podrás probar lo mejor de la gastronomía valenciana. Sin duda, la playa d’Irta es la más visitada por los turistas por su gran parecido a las islas lejanas del Pacífico y sus pequeñas palmeras.

Adriana Fernández

El encanto mediterráneo de Peñíscola

Sin duda, este municipio tiene uno de los patrimonios históricos más ricos y completos de toda la comunidad valenciana. El impresionante castillo de Peñíscola, es uno de los más reconocidos del mediterráneo. Se convirtió en sede papal cuando Benedicto XIII (el Papa Luna), una de las figuras más conocidas se trasladó en 1411 a Peñíscola, convirtiendo el antiguo castillo de los templarios en palacio y biblioteca papal.

Vista aérea de la ciudad fortificada de Peñíscola / Istock / AndresGarciaM

Fue declarado monumento histórico-artístico en 1931, se encuentra situado en la zona más elevada del peñón, a 64 metros sobre el nivel del mar, con un perímetro de 230 metros. Fue construido por los templarios sobre restos de una antigua alcazaba árabe, sufrió pequeñas reformas bajo el mandato del Papa Benedicto XIII, quién lo transformo en palacio papal.

Peñíscola castillo / Istock / #Aleksandrs Tihonovs

Además del castillo, destaca el casco antiguo de la ciudad perfecto para recorrer a pie. Su conjunto de murallas han sido construidas en diferentes épocas, formando esa imagen de fortaleza inaccesible. La ciudad amurallada esta construida sobre un peñón que parece flotar sobre el mediterráneo. Las murallas se dividen en tres zonas y estructuras arquitectónicas y militares diferentes. La más destacada es la muralla renacentista construida por el famoso arquitecto J.B. Antonelli, siendo una muestra de la arquitectura militar peninsular.

Entrada al casco antiguo de Peñíscola, España / Istock / FotografiaBasica

Una de las curiosidades arqueológicas más destacadas es el bufador, consiste en un túnel natural excavado en la roca provocando estruendosos bufidos y elevaciones violentas del agua del mar en los días de temporal.

El santuario de la Virgen de la Ermitana fue construido sobre una antigua capilla justo al lado de la fortaleza. En su fachada está el escudo del Rey Felipe V, quien quiso dejar su huella durante la construcción de este templo.

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