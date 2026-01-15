La ciudad de Alicante con el Patrimonio de la Humanidad más bonito de España: lo reconocieron pero ser un “oasis urbano único en Europa con más de 200.000 palmeras”

En Elche pasa una cosa curiosa, y es que la primera reacción no es decir 'guau', sino '¿esto estaba aquí?'. Porque nadie te prepara para doblar una esquina cualquiera y encontrarte un ejército de palmeras marcando el horizonte. No una, ni diez, ni un paseo coquetamente ajardinado. Más de 200.000. Las suficientes como para que el cerebro tarde unos segundos en asumir que no estás de vacaciones en el norte de África ni dentro de un decorado de Bertolucci, sino en la provincia de Alicante, a media hora del Mediterráneo.