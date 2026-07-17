La ciudad con más de 5000 años que Julio César llamó "la más fuerte de toda la Provincia" fue el primer Conjunto Histórico de Andalucía: una necrópolis romana, una tumba-santuario y un Alcázar-Parador
A solo 30 kilómetros de la capital andaluza, es una de las grandes infravaloradas de la Comunidad, a pesar de su rico patrimonio histórico.
Si te decimos que esta es una de las ciudades históricas más infravaloradas de Andalucía, no te lo crees. Pero así es. Mucha gente va a Andalucía rumbo a Sevilla y, puede que sin saberlo, pasa de largo por Carmona, una ciudad a unos 30 kilómetros de la capital que reúne un patrimonio impresionante que data desde la época del Imperio Romano. De hecho, fue la primera ciudad de Andalucía en ser declarada Conjunto-Histórico (hoy Bien de interés Cultural). Si a eso le sumas que, precisamente por ser un destino desconocido, es un lugar idóneo para visitar con tranquilidad, se puede decir que lo tiene todo para anotarlo ya en la lista de lugares para visitar en una escapada. No defrauda.
Lo que hace especial a Carmona es que no destaca por un único monumento, como sucede en Granada con la Alhambra o en Córdoba con la Mezquita, sino porque toda la ciudad se puede considerar monumental, en el sentido de que toda ella, de manera conjunta, cuenta la historia de su pasado.
Una ciudad clave durante el Imperio Romano
Lleva habitada de forma prácticamente continua desde hace más de 5000 años, un lugar por el que han pasado tartesios, fenicios, cartagineses, romanos, musulmanes y cristianos. Y todas sus huellas están en Carmona, como si fuera una superposición de culturas que han ido sucediéndose unas tras otras.
Desde el punto de vista histórico, Carmona también fue una plaza clave en el pasado por su posición estratégica en el mapa de Hispania. Se alza sobre un promontorio que domina la llanura sevillana, lo que explica por qué Julio César la calificó como "la ciudad más fuerte de toda la provincia" durante la guerra civil romana. Esa fortaleza natural sigue siendo evidente cuando contemplas el paisaje desde las murallas.
Dicho esto, lo más interesante de Carmona es que ofrece una experiencia más relajada que otras ciudades monumentales de Andalucía, pero sin grandes aglomeraciones. Es ideal para recorrer a pie y está a solo 30 kilómetros de Sevilla, por lo que se convierte en el complemento ideal si haces una escapada a la capital.
Los lugares más interesantes para visitar en Carmona
Habitada desde la Edad del Cobre (y eso nos lleva unos 5000 años atrás en el tiempo, como comentábamos al comienzo de este texto), es a partir de la época romana cuando comienzan a aparecer más fuentes escritas que documentan su existencia. De esa época se conservan importantes restos como la necrópolis romana, una de las mejor conservadas de la península ibérica.
Y uno de los monumentos más fascinantes de la necrópolis es la Tumba Santuario de Carmona. Muchos arqueólogos consideran hoy que pudo ser, sobre todo, un santuario religioso asociado a cultos orientales, y de ahí su nombre compuesto: tumba-santuario.
Dentro de la ciudad, las calles del casco histórico son el mejor reflejo del pasado de Carmona, llenas de casas palacio, conventos, plazas tranquilas y rincones que conservan un ambiente muy auténtico. Y uno de los monumentos imprescindibles es La Puerta de Sevilla, una impresionante puerta fortificada cuyos orígenes se remontan a la época cartaginesa y que fue transformándose en época romana, islámica y cristiana.
El Alcázar del Rey Don Pedro es de visita casi obligada. “Se trata de un fortín de forma ovalada que fue levantado en época de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV. Es el primero dedicado a la artillería que se levantó en la Península Ibérica, y por tanto, es muy significativo para el análisis de la evolución de la arquitectura militar”, como señalan fuentes oficiales desde la web de Turismo de Carmona. Superviviende de dos terremotos, uno en el siglo XVI (que afectó a toda la ciudad de Carmona) y otro en el siglo XVIII que se originó en Lisboa, hoy es un Parador que fue levantado reconstruyendo los restos del antiguo alcázar inspirado en el antiguo palacio mudéjar. Y en su interior guarda un gran secreto: un mirador espectacular. Las vistas desde sus murallas sobre la Vega son increíbles.
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