La ciudad fundada hace 2.000 años que no deberías perderte esta primavera: con un palacio Patrimonio de la Humanidad, el mayor templo barroco de España y un legado cultural impresionante
Fue declarada colonia romana y cuenta con una fiesta de Interés Turístico Internacional.
Cuando empezamos a planear un viaje, muchas veces los primeros destinos que se nos ocurren están en otros países. Si bien es cierto que viajar por el mundo y salir de nuestra zona de confort está muy bien, también es importante que antes de irnos fuera conozcamos a fondo nuestro propio país, un lugar con una diversidad enorme y ciudades y pueblos impresionantes.
Si fuese posible nos encantaría poder recorrerlo de arriba a abajo. Sin embargo, ni el presupuesto ni el tiempo son ilimitados, así que hay que elegir un sitio. Cádiz, Santiago de Compostela, San Sebastián… cualquier lugar es una buena opción. Sin embargo, hay uno que, desde nuestro punto de vista, está muy infravalorado y es una de las ciudades más bonitas de España. Fue fundada por los romanos, y tiene un templo barroco impresionante.
Una ciudad con más de 2.000 años de historia
Hablamos de Zaragoza, una ciudad con una gran historia detrás. Fue fundada como colonia romana aproximadamente en el año 14 a.C., un hecho visible todavía en varios monumentos como el Teatro Romano o los restos de su muralla. Además, cuenta con la Ruta de Caesaraugusta, donde se incluyen el Puerto fluvial, las Termas públicas y el Foro y Teatro romanos.
No obstante, desde su origen hasta la actualidad la ciudad ha visto pasar otras culturas que han dejado también parte de su legado como la judía, la musulmana y la cristiana. La primera lo dejó visible gracias a sitios como la Judería y los Baños Judíos, mientras que la segunda lo hizo, entre otros, con un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata del Palacio de la Aljafería, una construcción del siglo XI con lugares como la Torre del Trovador, el Patio de Santa Isabel o el Salón Dorado.
El templo barroco más fascinante de España
Por otro lado, entre su herencia los cristianos dejaron uno de los monumentos más impresionantes de España. Es más, es considerado el mayor templo barroco del país. Se trata de la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, construida a partir del siglo XVII. Está declarada Monumento Nacional, y tiene un tamaño impresionante de 130 metros de largo por 67 de ancho.
Una fiesta de interés internacional
Aparte de monumentos impresionantes, Zaragoza cuenta con las Fiestas del Pilar, una de las celebraciones más famosas de España. Se celebran en torno al 12 de octubre y están declaradas de Interés Turístico Internacional. A más o menos 2 horas en tren desde Madrid y Barcelona, si tienes la oportunidad de visitar la ciudad ya sea durante esas fechas o en otro momento, coge la oportunidad. Es uno de esos sitios que hay que visitar al menos una vez en la vida.
Síguele la pista
Lo último