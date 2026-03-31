La ciudad fundada hace 2.000 años que no deberías perderte esta primavera: con un palacio Patrimonio de la Humanidad, el mayor templo barroco de España y un legado cultural impresionante

No obstante, desde su origen hasta la actualidad la ciudad ha visto pasar otras culturas que han dejado también parte de su legado como la judía, la musulmana y la cristiana. La primera lo dejó visible gracias a sitios como la Judería y los Baños Judíos, mientras que la segunda lo hizo, entre otros, con un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata del Palacio de la Aljafería, una construcción del siglo XI con lugares como la Torre del Trovador, el Patio de Santa Isabel o el Salón Dorado.