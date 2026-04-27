La cita cultural más espectacular de esta primavera está en Zaragoza: un festival de color, música y gastronomía que este 2026 florece con su séptima edición

El Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza se prepara para recibir la séptima edición del festival más importante de la ciudad aragonesa, con cita del 21 al 24 de mayo en el que hoy se considera un referente nacional e internacional del arte floral contemporáneo.

Adriana Fernández

Además, este año “El jardín que imaginamos” recogerá, no solo un recorrido artístico, también un hito especialmente simbólico: la recuperación del Jardín Botánico “Francisco Loscos”, ligado a la memoria viva del Parque Grande José Antonio Labordeta; así como la incorporación de La Placita by Enbotella y la expansión de las zonas florales.

El Festival Zaragoza Florece abre las puertas a su séptima edición. / Verónica Rodriguez / Ayuntamiento de Zaragoza

Un recorrido floral ampliado y artistas de referencia

Tal y como explicó el Ayuntamiento de Zaragoza, principal organizador del encuentro, cada instalación será concebida como una obra única, transformando el corazón del parque en un gran museo al aire libre.

Con intervenciones desde la Escalinata del Batallador hasta la Fuente de Neptuno, pasando por el Puente de los Cantautores, Los Puentes de la Avenida Bearneses, La Calle Isabel Zapata Marín, el Pozo, el Cupresal, el Invernadero, la Pajarera o el Monumento a la Exposición Hispano- Francesa, los artistas, de fama nacional e internacional, crearán diversas reinterpretaciones de la relación entre la naturaleza, la ciudad y la creatividad.

El Festival Zaragoza Florece abre las puertas a su séptima edición. / Verónica Rodriguez / Ayuntamiento de Zaragoza

Entre los nombres de los interventores, veteranos y emergentes, Nicu Bocancea, Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Clara Sanz, Carles J. Fontanillas, Carlos Curbelo, Zaragoza Dinámica y la Asociación de Floristas de Aragón.

Nuevos espacios y experiencias

Además de las estaciones florales, este año el festival propone dos experiencias inéditas.

El Festival Zaragoza Florece abre las puertas a su séptima edición. / Verónica Rodriguez / Ayuntamiento de Zaragoza

La Placita by Enbotella, supone un espacio experiencial en el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa con su propia programación musical y diversos invitados; mientras que el Jardín Botánico “Francisco Locos”, completamente renovado, se incorporará por primera vez como espacio protagonista, con actuaciones musicales y una propuesta artística completamente nueva.

Gastronomía, Mercado Floral y actividades familiares

Durante los cuatro días la ciudad de Zaragoza ofrece una programación diversa abierta a todos los públicos, en la que el arte floral convivirá con la gastronomía, las actividades familiares, las experiencias participativas y una oferta musical de hasta 16 artistas.

El Festival Zaragoza Florece abre las puertas a su séptima edición. / Verónica Rodriguez / Ayuntamiento de Zaragoza

Entre los espacios usuales del festival, el Mercado de las Flores, ubicado en el Paseo San Sebastián, donde el público podrá descubrir y adquirir productos; la zona gastronómica, con una ampliada oferta de hasta 20 foodtrucks con zona de pícnic y DJ set; y la zona de descanso y música en directo, pensada para disfrutar del ambiente en un entorno natural privilegiado.

El Festival Zaragoza Florece abre las puertas a su séptima edición. / Verónica Rodriguez / Ayuntamiento de Zaragoza

Además, Zaragoza Florece mantendrá su espacio infantil Ecokids, con actividades educativas sobre sostenibilidad, talleres de compostaje, juegos y espectáculos infantiles y demostraciones florales en directo, acercando al público sus técnicas, procesos creativos y formas de entender el arte floral.

Apúntate a la séptima edición La inscripción para los espacios infantiles deberá realizarse a través del enlace La inscripción se realizará a través del enlace www.lastribusdelparque.es/zaragozaflorece2026/

Asimismo, como novedad, este año se incluye en la zona de talleres “EcoJUNIOR” (para más de 9 años), para la que también será necesaria inscripción previa.

El Festival Zaragoza Florece abre las puertas a su séptima edición. / Verónica Rodriguez / Ayuntamiento de Zaragoza

De esta forma el festival se consolida como motor cultural y turístico que, más allá del propio evento, supone un impacto positivo en la hostelería, comercio y proyección exterior de la ciudad.