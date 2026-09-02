Nacieron a más de 600 kilómetros de distancia y el cine les unió: las raíces separadas de Blanca Suárez (37 años) y Javier Rey (46 años), entre el asfalto madrileño y una villa marítima de las Rías Baixas con un cementerio medieval único en el mundo
Es una de las parejas más bonitas del cine español actual y, aunque son celosos con su vida privada, viajamos a los lugares que les vieron nacer.
La magia del cine es capaz de muchas cosas. Nos hace emocionarnos, viajar a lugares insospechados, saltar del asiento, reír a carcajadas... y a veces todo junto en menos de dos horas. Pero no solo es mágico lo que sucede en la pantalla, detrás de cámaras también puede saltar la chispa, como les ocurre a tantas y tantas parejas que se empiezan sus romances en pleno rodaje. Los actores españoles Blanca Suárez y Javier Rey son un buen ejemplo.
Se conocieron en 2016, rodando la miniserie 'Lo que escondían tus ojos'. Sin embargo, no fue hasta 2020 cuando volvieron a coincidir en la película 'El verano que vivimos'. El amor entre los protagonistas se hizo realidad en ellos dos, a pesar de la distancia de sus orígenes. Porque el cine y el amor no entienden de eso. Sus raíces están en diferentes puntos de España, pero eso no ha supuesto ningún impedimento para la pareja, en una relación estable y duradera.
Blanca Suárez y la ciudad de siempre
Blanca Suárez nació en Madrid en 1988, donde comenzó a formarse en la Universidad Complutense. Pero, antes de acabar la carrera de Comunicación Audiovisual, la serie 'El Internado' se cruzó en su camino y cambió todos sus planes. Es una gran apasionada de la gran ciudad, aunque ha reconocido alguna que otra vez que también le gusta mucho la montaña, tal y como le inculcaron sus padres cuando era pequeña, de origen madrileño y onubense.
En una entrevista para la revista Esquire confesó que siempre se ha movido por las zonas de Ibiza y Sainz de Baranda: "Iba allí al colegio e instituto, quedaba allí con mis amigos... Y ahora mismo el bulevar es un lugar perfecto para pasar un día de terrazas. Luego pasar por El Retiro y, por qué no, ver la Puerta de Alcalá con un buen cóctel en la mano". Malasaña es otro de sus barrios favoritos para desconectar, muy cerca de su residencia actual en el barrio de Salamanca.
El pueblo gallego que vio crecer a Javier Rey
Ahí es donde vive junto a Javier Rey, un madrileño de adopción natural de un pueblo medieval precioso de La Coruña, en Galicia: Noia. De hecho, aunque por trabajo se vea obligado a pasar largas temporadas en el centro, ha confesado más de una vez que si no se dedicase a la actuación, viviría en su pueblo natal sin pensárselo dos veces. Tiene poco más de 14.000 habitantes y se encuentra a solo media hora en coche de Santiago de Compostela.
En Noia se halla el equilibrio perfecto entre la tranquilidad del pueblo y la cercanía con la ciudad. A pesar de ser especialmente bonito, suele pasar desapercibido debido a su cercanía con otras localidades más famosas como Muros. Aun así, su casco antiguo es Conjunto Histórico-Artístico desde 1985. Paseando por las calles empedradas te topas con un gran patrimonio monumental y artístico, comenzando por la iglesia de Santa María A Nova.
Este templo alberga en su interior el Museo das Laudas, el mayor conjunto de lápidas de Europa de entre los siglos XIV y XIX. También destacan la iglesia de San Martiño o Ponte Nafonso, un puente medieval que une Noia y Outes. Y más allá de su encanto patrimonial, cabe destacar las leyendas de la zona. Una de ellas afirma que el arca de Noé atracó en su costa, en plenas Rías Baixas. O que la iglesia de San Martiño está inacabada por no rivalizar con la de Santiago.
De hecho, Noia se conoce como "la pequeña Compostela" y se dice que aquel que sea capaz de finalizar el campanario de San Martiño acabará muerto, tal y como se cuenta que sucedió al cantero encargado de terminar la torre. Noia vio crecer a Javier Rey del mismo modo que Madrid lo hizo con Blanca Suárez. El destino, caprichoso, les juntó en la capital española. Cada uno con sus raíces, sin olvidar de dónde vienen y volviendo a casa siempre que pueden.
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