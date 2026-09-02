Cinco destinos para mayores de 65 años que son perfectos para viajar en septiembre por España: ritmo tranquilo, temperaturas suaves y sin aglomeraciones a las puertas de la vendimia

Ahora que el verano llega a su fin y da paso, por fin, al otoño, los viajes que más apetecen son esos de carácter relajado y a lugares donde, gracias a que la gran mayoría de gente ha vuelto a su rutina, las aglomeraciones de gente son mucho menores. Esa es la ventaja de alcanzar los 65 años y poder jubilarse, pues no hay ningún tipo de calendario que dictamine en qué época del año uno puede viajar; cualquier momento es bueno para hacer la maleta y salir a descubrir mundo.

Septiembre es un mes ideal para recorrer España y descubrir la cultura vitivinícola de sus regiones / Istock / Hispanolistic

Si bien hay ciudades y rincones repartidos por el mundo que en esta etapa de la vida apetecen muchísimo visitar, por España también podemos encontrar lugares fantásticos, cuya energía se adapta a la perfección a todos aquellos que los visitan. Son lugares donde, durante esta temporada, las temperaturas se mantienen relativamente suaves, sin alcanzar todavía las cifras de pleno otoño, y donde las preocupaciones mundanas quedan arrinconadas.

Sara Fernández García

Descubriendo España en otoño

Nos paseamos ahora por los 5 rincones de España que alcanzan su esplendor en septiembre y que son ideales para descubrir una vez cumplidos los 65 años.

Ribeira Sacra

Tierra de algunos de los mejores vinos elaborados en todo el territorio español, los cañones del río Sil ofrecen una de las experiencias culturales y gastronómicas más especiales que podemos vivir. Cubierta de viñedos que parecen desafiar la gravedad, asentados en las escarpadas laderas de los cañones, y monasterios centenarios que parecen asomarse al abismo y le dieron un alma única al territorio, la Ribeira Sacra brilla en la época de la vendimia.

Los viñedos de la Ribera Sacra / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Una de las mejores maneras de descubrir la belleza de la zona es a través de un crucero fluvial, desde el cual vislumbrar la increíble estampa que crean las viñas en las laderas. Para poder profundizar aún más en la historia de la zona, una muy buena opción es la de hospedarse en alguno de los muchos monasterios que han sido reconvertidos en hostales y hoteles, como el Parador de San Estevo.

La Rioja

Especialmente conocida por su Denominación de Origen Calificada, la cual tiene más de un siglo de historia, la región de La Rioja es una tierra de historia, tradición y excelencia. Viajar a la Rioja es caminar entre cepas centenarias, observar cómo el tiempo se decanta en barricas, y escuchar las historias que nacen del suelo. Además de las planicies cubiertas de viñedos, la Rioja alberga también las Peñas de Iregua, Leza y Jubera, y el Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

En La Rioja se elaboran los mejores vinos de España / Istock / AlbertoLoyo

Destino enoturístico de primer orden, la región guarda una infinidad de pueblos centenarios y de encanto mágico. Es alrededor de éstos que se encuentran algunas de las mejores y más importantes bodegas de todo el país; la localidad de Sajazarra, en la provincia de Haro, se halla la bodega en activo más antigua de España.

Asturias

Auténtico paraíso natural, las tierras asturianas guardan algunos de los mejores destinos rurales de la península. Ya sea junto a las costas del Cantábrico, donde se extiende la llamada Costa de los Dinosaurios, o en los territorios de interior, donde brilla el Parque Nacional de los Picos de Europa, Asturias cuenta con un encanto único. Junto a las de sobras conocidas ciudades de Gijón y Oviedo, en la región se hallan cantidad de pueblos rurales en los que disfrutar de la mejor gastronomía tradicional, y rincones atravesados por algunas de las mejores rutas de senderismo que existen.

El pueblo asturiano de Cudillero / Istock / LUNAMARINA

Lanzarote

Perteneciente al archipiélago canario y aparentemente sacada de otro mundo, Lanzarote ofrece una combinación perfecta de paisajes, juntando en su limitada extensión paisajes que parecen pertenecer a otros lugares del planeta. Hogar del paseo marítimo más largo de toda Europa, y coronada por el Parque Nacional de Timanfaya, los paisajes volcánicos que cubren la isla se mezclan con los pueblos de casas blancas y las calas de ensueño que se abren en sus costas.

Los viñedos de La Geria / Istock / Dr Juergen Bochynek

La isla es reconocida también por ser el lugar donde se produce el famoso vino de La Geria, cuyas vides están directamente cultivadas sobre los terrenos de origen volcánico, los cuales están aún cubiertos de ceniza. Protegidos por la Denominación de Origen de Lanzarote desde 1993, de estos viñedos salen blancos fragantes de malvasía volcánica.

Córdoba

Famosa por ser la ciudad con una mayor cantidad de lugares y monumentos incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad, siendo la Mezquita-Catedral el más importante de ellos, la ciudad de Córdoba se ofrece como uno de esos destinos que agradan a todo el que se acerca a ella. Ciudad cultural de referencia alrededor del Estado, en las calles se respira arte y el olor a una gastronomía de una calidad excelente.