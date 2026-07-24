Ni Cíes, ni Formentera: la playa más bonita de España tiene una duna gigante declarada Monumento Natural y una ciudad romana a pie de arena

El verano español tiene sus nombres de siempre: Cíes, Formentera, Rodas, Ses Illetes. Pero hay un tramo de la costa gaditana que no necesita compararse con ninguno de ellos porque juega otra partida. Se llama Bolonia, pertenece al término municipal de Tarifa y se asoma al Estrecho de Gibraltar con casi cuatro kilómetros de arena blanca y fina, un agua turquesa de fondo poco profundo y, al fondo, en los días claros, la silueta de Marruecos recortada sobre el horizonte.

Es una de las playas más espectaculares de Cádiz y de España / Istock

Lo que distingue a la playa de Bolonia no es solo su belleza, sino la combinación de dos elementos que rara vez se encuentran juntos en una misma playa: una duna móvil de treinta metros de altura que el viento de levante empuja centímetro a centímetro tierra adentro, y una ciudad romana que llegó a exportar su producto estrella hasta Roma. Ambos espacios están integrados en el Parque Natural del Estrecho, declarado en 2003, un entorno protegido que explica por qué Bolonia ha llegado hasta hoy con tan poca urbanización a su alrededor.

Adriana Fernández

La duna que se come el pinar

En el extremo occidental de la playa, la Duna de Bolonia se levanta como una pared de arena dorada de más de treinta metros de altura y unos doscientos metros de anchura, visible desde cualquier punto del arenal. No es un capricho geológico estático: se trata de una duna activa, de las pocas transgresivas de Andalucía, que avanza empujada por el viento de levante y va cubriendo el pinar que tiene detrás, sepultando árboles a su paso en un proceso que puede observarse casi en tiempo real de una visita a otra.

Duna de Bolonia en la costa atlántica de Tarifa / Istock

Su valor ecológico y paisajístico llevó a la Junta de Andalucía a declararla Monumento Natural en 2001, protección que reconoce tanto la formación en sí como la fauna y la vegetación asociada al conjunto dunar del que forma parte, conocido técnicamente como sistema barjanal. Un sendero señalizado de poco más de un kilómetro, que arranca junto a la playa, permite acercarse hasta el mirador de la duna en apenas media hora y contemplar desde allí la ensenada completa, con Baelo Claudia a un lado y la sierra de la Plata al otro.

Baelo Claudia, la ciudad que vivió del mar

A los pies de la duna, entre el pinar y la orilla, se extienden las ruinas de Baelo Claudia, una ciudad romana fundada a finales del siglo II antes de Cristo que alcanzó su momento de mayor esplendor en el siglo I después de Cristo, bajo el reinado del emperador que le dio nombre. Su motor económico no fue la agricultura ni el comercio de paso, sino el mar: aquí se procesaba el garum, la salsa de pescado macerado que las clases altas romanas pagaban a precio de manjar y que, desde estas factorías de salazón, viajaba hasta la propia capital del imperio.

Baelo Claudia. / Istock

El yacimiento, declarado Monumento Nacional en 1925, conserva un trazado urbano que pocos lugares de la península pueden igualar en estado de completitud: el foro, una basílica, el capitolio con sus tres templos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva, un teatro con aforo para dos mil espectadores, el mercado, las termas, la puerta oriental de la muralla y, junto al agua, las propias instalaciones donde se elaboraba el garum.

Ruinas romanas de Baelo Claudia. / Istock / Oksana Sasha Mitiukhina

Desde 2007, un centro de interpretación, obra del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, completa la visita con piezas originales y una lectura del contexto histórico del enclave, que llegó a mantener un intenso comercio con el norte de África gracias a su posición frente al Estrecho.

Cómo llegar, qué más ver y dónde comer en la playa de Bolonia

Para llegar a la playa de Bolonia hay que tomar la N-340, la carretera que une Cádiz con Málaga. A la altura del kilómetro 70, aproximadamente, un desvío conduce por una carretera estrecha y sinuosa de unos ocho kilómetros hasta la playa.

Paisaje de la Playa de Bolonia, en Cádiz. / Istock

No hay transporte público que llegue directamente en temporada baja, aunque en verano opera una línea interurbana entre Tarifa y Bolonia. El principal escollo no es llegar, sino aparcar: en julio y agosto conviene presentarse antes de las diez de la mañana, porque los aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento de Tarifa se llenan con rapidez y las autoridades locales han reconocido en los últimos veranos problemas de saturación en los accesos.

Más allá de la duna y las ruinas, el entorno invita a subir hasta el mirador para ver la costa africana en los días de mayor visibilidad y a recorrer a pie la playa hacia punta Camarinal, donde el paisaje se vuelve más agreste y menos frecuentado.

Sus aguas son unas de las más codiciadas del país. / Istock

En cuanto a la mesa, la zona vive de la pesca de almadraba, el arte milenario con el que todavía se captura el atún rojo en estas aguas. El Restaurante Miramar, junto a la propia playa, mantiene en carta piezas como el tarantelo a la plancha, y en el entorno de El Lentiscal y frente al yacimiento arqueológico hay más opciones que combinan pescado fresco y carne de retinto con vistas al mar.

Bolonia es, sobre todo, un espacio natural protegido con una presión turística creciente, y eso obliga a visitarla con cierto cuidado: respetar los senderos señalizados en la duna, no aparcar fuera de las zonas habilitadas y tratar el yacimiento arqueológico como lo que es, un bien patrimonial de valor excepcional. Esa combinación de naturaleza en movimiento e historia detenida en el tiempo es, precisamente, lo que hace de esta playa gaditana un destino que no necesita medirse con ningún otro para justificar el viaje.