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El chiringuito del Cantábrico en plena Reserva de la Biosfera con el mejor atardecer del norte de España: acantilados verdes y "un excelente lugar para ir con al familia"

Situado en uno de los arenales más bonitos de la costa vizcaína, núcleo de surfistas, el chiringuito goza de unas maravillosas vistas del Cantábrico.

El chiringuito situado dentro de una Reserva de la Biosfera en el Cantábrico

El chiringuito situado dentro de una Reserva de la Biosfera en el Cantábrico / Istock / Julen Arabaolaza

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Algunas de las playas más espectaculares de todo el litoral español las encontramos en las costas norte de la península ibérica, bañadas por las aguas salvajes del mar Cantábrico y rodeadas por enclaves naturales mágicos. En esta extensión de costa se encuentra la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en la provincia de Bizkaia, la cual se extiende entre los cabos Matxitxaco y Ogoño y está cubierta por ricos y densos bosques de encinas.

Vista aérea de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Vista aérea de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai / Istock / jon chica parada

Dentro de los límites de la reserva, junto al cabo de Ogoño, está la maravillosa playa de Laga, uno de los arenales más bonitos que podemos encontrar en toda la costa vasca. Perteneciente al municipio de Ibarrangelu, la playa supone un punto de encuentro para los más aficionados al surf y otros deportes acuáticos, puesto que las aguas que bañan su orilla producen olas cortas e intensas, perfectas para practicar estos deportes; también en la playa se encuentra uno de los mejores chiringuitos de la región. El restaurante Toki Alai Laga es el sitio ideal para disfrutar de una buena comida después de un día de playa.

La región donde veranea la clase media de España tiene las mejores playas vírgenes del país y chiringuitos donde comer una buena paella frente al mar: sus puestas de sol son infinitas

La región donde veranea la clase media de España tiene las mejores playas vírgenes del país y chiringuitos donde comer una buena paella frente al mar: sus puestas de sol son infinitas

Sara Fernández García

Disfrutar de una buena comida frente al mar

Ubicado justo a la entrada de la playa de Laga, junto a la zona de aparcamiento, los baños públicos y el merendero, el restaurante Toki Alai Laga ofrece una de las experiencias gastronómicas más especiales que existen en toda la costa vizcaína. Dispone de una carta de lo más variada, ofreciendo desde un sencillo picoteo o sándwiches, a meriendas y menús especiales más elaborados. En la carta destacan los productos del mar, como el pulpo, bacalao o langostinos

El local dispone tanto de comedor de interior como de una terraza cubierta y con ventanales, la cual garantiza que, si el día termina torciéndose (como muchas veces sucede en los territorios del norte de la península), los comensales puedan seguir disfrutando de su comida sin ningún tipo de problema. La ubicación del local, además, hace que desde la terraza se obtengan unas magníficas vistas tanto de la playa como de sus alrededores, con escarpados acantilados y paredes de roca cubiertos de frondosos bosques.

Vista aérea de la playa de Laga

Vista aérea de la playa de Laga / Miriam Marin

Tanto en el portal de TripAdvisor como en las reseñas de Google, los usuarios y comensales destacan el buen ambiente del establecimiento, con críticas que remarcan que el Toki Alai Laga es “uno de esos sitios que te apuntas”, así como “un excelente lugar para ir con la familia”. En cuanto a la comida, la reseñas destacan que cuenta con un menú “muy completo y de buena calidad”, con un “pescado de primera calidad y un menú más que satisfactorio”. Si nos fijamos en el servicio, los clientes también quedan muy satisfechos, remarcando la paciencia y eficiencia frente a todos sus clientes.

Una playa muy especial

Extendiéndose dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de Urdabai, la playa de Laga cuenta con un arenal de más de 570 metros de largo, el cual destaca por su arena fina y dorada. Completamente abierta al mar, las olas que llegan a su orilla son cortas e intensas, pero no dificultan en ninguno de los casos el baño. La playa está, además, prácticamente aislada de cualquier núcleo urbano, con lo que la tranquilidad en el entorno está más que garantizada.

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El peñón de Ogoño al fondo de la playa de Laga

El peñón de Ogoño al fondo de la playa de Laga / Istock / Erlantz Pérez Rodríguez

La playa es un punto habitual para los surfistas y aquellos más aficionados a los deportes de agua. Tal es así que en la misma playa hay un club de surf y escuela. Acude también mucha gente para practicar vela y piragüismo, ya que sus aguas hacen que practicar estos deportes sea aún más divertido y emocionante. Los más atrevidos e intrépidos se atreven muchas veces a lanzarse en parapente desde lo alto del peñón de Ogoño, el cual se erige en el extremo este de la playa.

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