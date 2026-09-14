El chiringuito que cambió la vida de Miguel Joven (Tito de 'Verano Azul'): "Mi padre trabajaba donde comía el equipo de rodaje. No encontraban a un niño, así que finalmente fui yo"

Antonio Mercero llevaba dieciséis meses de rodaje en un pueblo de la Costa del Sol y un problema serio: el niño elegido para interpretar a Tito, el pequeño de la pandilla, no daba la talla frente a la cámara. El equipo comía cada día en el mismo chiringuito de la playa, y fue allí, entre paellas hechas al fuego de leña, donde su dueño le hizo una sugerencia que cambiaría el destino de un rodaje y el de un niño de la casa de al lado. Ese niño llegaría a rodar 19 episodios vistos por más de veinte millones de personas y, con el tiempo, a convertirse él mismo en guía de los escenarios que un día lo convirtieron en Tito. El pueblo es Nerja, y el protagonista de esta historia se llama Miguel Joven.

Adriana Fernández

El chiringuito que decidió quién sería Tito

Miguel Joven Braun nació el 15 de enero de 1973 en Lübeck, Alemania, hijo de padre español y madre alemana, y llegó a Nerja con apenas meses de vida. El papel de Tito estaba pensado en un principio para un pequeño Jorge Sanz, que renunció por decisión familiar: dividir a los hermanos entre Madrid y Nerja durante dieciséis meses de rodaje no era una opción. Un segundo niño ocupó su lugar brevemente, pero tampoco convenció a Mercero. El rodaje, mientras tanto, se había parado.

Vista de pájaro de Nerja. / Istock

Francisco Ortega Olalla, "Ayo", regentaba desde 1969 el chiringuito de la playa de Burriana donde comía a diario el equipo de producción. Su padre, Alberto Joven, trabajaba allí como camarero, y el pequeño Miguel se pasaba las tardes correteando entre las mesas. Según ha contado el propio Miguel Joven en una entrevista publicada en su blog "Arroz Amargo", recogida después por el blog de aficionados Regreso a Verano Azul, "Mi padre trabajaba en su chiringuito. Era el sitio elegido por el equipo de rodaje para comer diariamente. Dejaron de venir unos días, y al regresar, Ayo le preguntó a Antonio Mercero si había sucedido algo con el rodaje o estaban descontentos con la comida". La respuesta fue el origen de todo: "El director le dijo que habían tenido que paralizar la grabación porque no encontraban a un niño que encarnara a Tito, que finalmente fui yo".

Nerja es uno de los pueblos más bonitos de Málaga. / Istock

Ayo, que hoy tiene 85 años y sigue al frente de su negocio en el paseo marítimo Antonio Mercero, se ganó con los años una reputación que va mucho más allá de la serie. Miguel Joven lo resume así: "Ayo es una personalidad en Nerja. Gracias a él se han evitado mamotretos constructivos en el pueblo, disparates modernos urbanísticos... es un hombre sensato cuya opinión tiene mucho peso". El chiringuito Ayo sigue abierto hoy, con su paella hecha al aire libre como espectáculo para quien pasa por la playa de Burriana, la misma playa donde Miguel Joven se crió y donde su padre trabajó cerca de veinte años. "Yo me crié en la playa de Burriana, hacía amigos que hablaban inglés, sueco... Tras la serie trabajé también en el chiringuito de Ayo y mi primera bicicleta me la compré con catorce años con el 'sueldo' que me dio", recordaba el actor.

JUANJO ARTERO, GERARDO GARRIDO, MIGUEL ANGEL VALERO, MIGUEL JOVEN, MARIA GARRALON, CRISTINA TORRES Y JOSE LUIS FERNANDEZ DURANTE EL 30 ANIVERSARIO DE LA SERIE " VERANO AZUL " / Gtres

De la réplica del barco de Chanquete a la cueva que descubrieron cinco chavales de Maro

Nerja no necesita la ficción para justificar una visita, pero quien conoce Verano Azul encuentra en el pueblo un mapa completo de la serie que puede recorrerse sin prisa. Junto al río Chillar se levanta el Parque Verano Azul, con acceso libre y gratuito, donde hoy se puede subir a bordo de La Dorada I, la réplica del barco de Chanquete que reconstruyeron sobre los planos originales cuando el Ayuntamiento quiso recuperar la embarcación real y descubrió que ya era tarde: "El barco fue desmantelado y parte de él se llevó a los estudios de TVE, nadie pensó en el éxito que alcanzaría la serie. Cuando el Ayuntamiento quiso recuperarlo, ya era demasiado tarde... de manera que se hizo esta copia", explicaba Miguel Joven. No es, por tanto, el barco original, sino una reconstrucción fiel que ocupa su lugar frente al río.

Cueva de Nerja. / Istock / Sergey Dzyuba

A pocos kilómetros, la Cueva de Nerja guarda una historia de descubrimiento tan casual como la del propio Tito: el 12 de enero de 1959, cinco jóvenes de la vecina Maro se colaron por una grieta en la roca siguiendo a unos murciélagos y encontraron, casi por accidente, una de las cavidades más espectaculares de España. La serie rodó allí uno de sus episodios, y durante años Miguel Joven guió las visitas nocturnas a la cueva con linterna frontal, contando de memoria los detalles del rodaje a quienes hacían el recorrido a oscuras. Uno de sus momentos favoritos era señalar un rincón muy concreto del recorrido, prácticamente intacto desde el rodaje: "Esas tres macetas son las mismas que estaban en ella hace treinta y tres años", contaba, como si el tiempo allí dentro se hubiera detenido para él más que para nadie.

Calle del pueblo de Nerja. / Istock

La costa que rodea Nerja completa el itinerario. La playa de Maro y sus acantilados, con los invernaderos y caminos que ya aparecían en pantalla, sirvieron de escenario para las escenas de rescate de la serie. El puerto que se ve en varios capítulos, y también el trayecto en bicicleta de los títulos de crédito, no se rodaron en Nerja sino en Motril, a poco más de media hora por la costa granadina. Y de vuelta en el pueblo, la paella a fuego de leña de Ayo sigue siendo, cuatro décadas después del rodaje, la manera más directa de entender por qué el equipo de televisión no quiso comer en ningún otro sitio durante dieciséis meses.

Miguel Joven, Tito, en la serie Verano Azul. / TVE

Miguel Joven se apartó pronto de la interpretación. "Nunca me he sentido actor", ha repetido en distintas entrevistas. Se formó en hostelería antes de reconvertir su vínculo con la serie en oficio turístico: ha guiado hasta hace poco tanto rutas a pie por las localizaciones de Verano Azul como visitas nocturnas a la Cueva de Nerja, linterna frontal incluida, narradas con su propia voz. En enero de 2026, vídeos de esas visitas volvieron a circular con fuerza en redes sociales, y una nueva generación descubrió al "Tito real" explicando entre las estalactitas los mismos rincones donde, con seis años, aprendió a memorizar un guion que todavía no sabía leer.

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Verano Azul cumplió más de cuarenta años el pasado 2022, y sigue siendo la serie con más reposiciones de la historia de la televisión española. Miguel Joven lo tiene claro, y su frase funciona casi como un eslogan turístico involuntario: "Verano Azul te hace venir y Nerja te hace volver".