El chiringuito con el atardecer más bonito de Málaga: “Un espectáculo muy digno de ver. La materia prima es baratísima y los camareros son muy majos"

Ahora que el verano ya está aquí, ¿qué mejor plan que un buen aperitivo, una cerveza bien fría y el mar de fondo? Podría parecer un resort de lujo, pero hablamos de un auténtico chiringuito de playa en Málaga, de esos bares de toda la vida, que pasan de generación en generación y conquistan nuestro paladar. En VIAJAR te recomendamos siempre lo mejor, y El Tintero es una parada obligatoria. A pie de playa, con un ambiente único y el mejor pescaíto frito de la costa. De este chiringuito opinan lo mismo miles de usuarios en TripAdvisor, que destacan tanto su calidad como su ambiente. Entre las reseñas abundan los elogios a su forma de trabajar: “Me habían hablado bien de este sitio. Además de la forma curiosa de funcionar, tipo subasta ofreciendo platos, la materia prima es baratísima y fresca y los camareros son muy majos”. Un lugar que muchos definen como “un rincón perfecto a pie de playa para ver caer la tarde”.

Adriana Fernández

Todos coinciden en una única cosa, que además lo hace muy diferente a otros chiringuitos de la zona, en el Tintero, comer pescado se convierte en un pequeño espectáculo. No hay cartas ni pedidos, los camareros salen de la cocina cantando los platos recién hechos y los van subastando entre las distintas mesas.

Si ves algo que te apetece, levanta la mano y la ración será toda tuya. Muchos lo describen como un sitio peculiar y muy malagueño, “un espectáculo muy digno de ver”, ideal para probar pescado y marisco de forma rápida, divertida y diferente junto al mar.

Teleférico en Benalmadena, España / Istock / Ulga

Pescaíto frito, marisco y especialidades marineras en El Tintero

Su protagonista absoluto es el pescaito frito y el marisco, servido de forma continua y cantada por los camareros, siendo una experiencia única para el público.

Pescaito frito en Málaga, plato más importante / Istock / quintanilla

Podrás degustar desde boquerones, calamares, chopitos, chanquetes, gambones, conchas finas, pulpos a la plancha hasta las mejores tortillitas de camarones. Son muchos los que destacan el sabor auténtico y fresco de su pescado y su buena relación calidad-precio que mantiene.

Pulpo a la plancha / Istock / gbh007

Más allá de su gastronomía marina

Este famoso chiringuito, se encuentra en Benalmádena, un municipio de Málaga, situado en la Costa del Sol, no solo destaca por la calidad de sus productos y lo bien que se come, sino también por su cultura y arquitectura que te dejarán con la boca abierta. Situado a unos 300 metros de altitud y a unos 7 kilómetros del núcleo turístico, encontrarás su casco antiguo, un puñado de calles, cuestas y placitas, con las fachadas de sus casas enjalbegadas.

Soleado paisaje de Málaga Costa de Benalmádena con olas del mar y paisaje urbano / Istock / Karlo curis

Dentro de este, encontrarás la iglesia más antigua del pueblo, La Iglesia De Santo Domingo, concretamente del siglo XVII. Una curiosidad que muy pocos saben, es que se edificó sobre una antigua mezquita y en su interior cuenta con un gran patrimonio artístico digno de ver, no te arrepentirás de ver uno de los emblemas religiosos más importantes de Benalmádena.

Castillo de Colomares en Benalmádena / Istock / Freeartist

El Castillo de Colomares tiene más historia de lo que muchos piensan, a simple vista, un castillo sin más, pero lo que no sabes es que es el sueño de personal de Esteban Martín Martín, que en el año 1987 quiso levantar este edificio monumental para contar al mundo, de su forma, el Descubrimiento de América y las hazañas de Colón. Tras muchos y muchos años de trabajo duro, en 1994 inauguró este castillo construido con materiales como ladrillo, piedra, madera, cemento y con antiguos estilos arquitectónicos importantes como el neobizantino, neorrománico, neogótico y neomudéjar.